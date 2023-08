Unikátní projekt Tipsport Gamechanger z dílny Oktagonu, jehož celkový vítěz si odnese lákavou odměnu v hodnotě 300 tisíc eur, pomalu míří do svého finiše. Českou MMA scénu bude v ostrém frankfurtském semifinále reprezentovat oblíbenec domácích fanoušků David „Pink Panther“ Kozma, který si po necelých dvou letech střihne odvetu se srbskou legendou Bojanem Veličkovičem. „Z finančního hlediska to bude můj nejdůležitější zápas v kariéře,“ přiznal karvinský rodák v rozhovoru pro Deník.

Turnaj Oktagon 29 v Brně s hlavním zápasem David Kozma - Bojan Veličkovič | Foto: se souhlasem Oktagon MMA

Jednatřicetiletého zápasníka a bývalého držitele titulu ve velterové váze Kozmu čeká v německém Frankfurtu již třetí náročný zápas v horizontu pouhých šesti měsíců. Tentokrát se utká s o tři roky starším Srbem Bojanem Veličkovičem, jehož už dokázal porazit v titulovém duelu na konci roku 2021.

„Lehce mu může hrát do karet fakt, že nyní proti sobě jdeme pouze na tři kola. O to víc budu muset tlačit a snažit se ho co nejdříve zlomit,“ řekla jedna z ústředních ikon organizace Oktagon MMA. V hledišti se navíc bude muset výjimečně obejít i bez své tradiční podpory, přítelkyně Sarah. „Momentálně je v osmém měsíci těhotenství, takže bude doma odpočívat s dcerkou,“ prozradil s úsměvem na tváři.

Do ostře sledované odvety s Bojanem Veličkovičem zbývají poslední tři týdny. Jak se zatím vyvíjí příprava na semifinále Tipsport Gamechangeru?

Řekl bych, že téměř stejně jako vždycky. Momentálně se nacházím v několikáté přípravě za sebou, v podstatě bez jakékoliv větší pauzy, takže místy už cítím i únavu. A opravdu se těším až bude konec. Přeci jenom už mi je přes třicet a věk zkrátka nezastavíte. (úsměv) Nicméně letos to musím ještě vydržet a příští rok budu mít konečně volnější.

VIDEO: Film o Vémolovi vstoupí v lednu do kin. Režiséři poodkryli první záběry

Přichází u vás s blížícím se zápasem větší nervozita, nebo tohle umíte odfiltrovat?

Vůbec ne, tohle já si nikdy nepřipouštím. Samozřejmě těsně před zápasem bývám trochu nervózní, jelikož mi na tom velice záleží, ale snažím se nad podobnými věcmi nepřemýšlet. Uvědomuji si tíhu toho daného okamžiku, každopádně to na sobě nedávám nijak znát.

Takže i přesto nadále rozdáváte úsměvy takříkajíc na počkání?

To zase ne. Třeba v posledním týdnu přípravy, kdy jsem v dietě a pracuji s váhou, tak bývám trochu nepříjemný. Jsem bez cukru, jím pouze vařené maso se zeleninou, z čehož vám pochopitelně není úplně do smíchu. Ale za tu dobu už jsme si všichni tak nějak zvykli. Já vždycky dopředu ohlásím, že se mnou nejspíš nebude řeč, a mé okolí už s tím počítá.

Kam nejčastěji prcháte z každodenního drilu v posilovně?

Dá se říct, že mimo trénink nedělám skoro nic. Když mám volno, tak si zajedu domů do Karviné za rodinou a kamarády, a jinak se snažím naplno věnovat rodině. S přítelkyní a dcerou máme pořád nějaký program.

Český zápasník MMA David Kozma, přezdívaný rovněž jako Růžový panterZdroj: se souhlasem Oktagon MMA

Vytáhnou vás holky na nějakou tajnou návštěvu cukrárny?

V přípravě se snažím neprasit, takže jedině až po zápase. Každopádně když mám chuť na nějakou čokoládu, tak si samozřejmě dopřeju, zase to úplně nepřeháním. Většinou když mě třeba popadne obrovská únava. Tam to rozhodně přijde vhod.

Na zápas do Frankfurtu ale nejspíše nedorazí, viďte?

Rodina pravidelně jezdí, tedy kromě maminky, které to vůbec nedělá dobře. Ta se nekouká ani v televizi a vždycky jenom čeká na můj telefon po zápase. A tentokrát nepřijede ani přítelkyně, jelikož se nachází už v osmém měsíci těhotenství, takže bude v klidu odpočívat s dcerkou doma.

Malá Stella už malinko tuší, co že to vlastně tatínek jezdí dělat do práce?

V září jí budou teprve dva roky, takže si myslím, že zatím vůbec nic netuší. A to nenarozené už vůbec ne. (smích)

Když jsme se před nedávnem bavili s vaším kolegou Patrikem Kinclem, tak mi říkal, že jeho dcerka už ví, že taťka chodí dělat „bouchy bouch“. Ani to jste jí zatím neprozradil?

Tak „bouchy bouch“ ještě doma neděláme. Myslím si, že zatím ještě ani nevíme, co to vlastně znamená. (smích) Ale k tomu se jednou určitě dostaneme.

Zlom v kauze zbitého muže? Růžička má na krku další skandál, měl udeřit dívku

Ještě zůstanu u Patrika. Nepřemýšlel jste třeba o případné pozvánce do svého rohu?

Asi bych ho tím nechtěl zatěžovat. Trénujeme spolu, dobře se známe, předáme si nejrůznější postřehy, nicméně přípravu spolu nejezdíme. Tím nechci říct, že bych ho jako pomoc nepotřeboval, ale spíše to beru tak, že každý máme svůj tým a jeden druhého vnímáme jako sparingového parťáka a kamaráda.

Nedávno jste totiž společně absolvovali kemp na Plzeňsku, tak mě to jenom napadlo.

Jasně, ale to nemění nic na tom, že si od něho nechám velice rád poradit. Zejména od zápasníka jeho kvality. Dle mého je to nejlepší člověk na československé MMA scéně, co se technické stránky týče. O to šťastnější jsem, že s ním mohu trénovat a pravidelně spolupracovat.

Semifinálová bitva v rámci Tipsport Gamechangeru. Už jste zase o krok blíže. Přemýšlíte nad tím, nebo to vnímáte pouze jako další překážku na vaší cestě?

Samozřejmě to mám v hlavě. Hraje se o velké peníze, navíc pokud ve Frankfurtu vyhraju, tak dostanu možnost si ve finále zabojovat o tu krásnou odměnu. Tři sta tisíc eur. To je neskutečná motivace. Takové peníze jsem si v kariéře ještě nikdy nevydělal. Znamená to pro mě opravdu hodně a jsem připraven do toho dát úplně všechno.

David Kozma s promotéry organizace Oktagon MMA Ondřejem Novotným (vlevo) a Pavolem NerudouZdroj: se souhlasem Oktagon MMA

„Tato výhra mi může změnit život.“ Taková slova jste volil v jednom z dřívějších rozhovorů. Dostala s postupem do semifinále nový význam?

Já jsem to možná řekl malinko špatně. Neměl jsem na mysli život jako takový, ten budu žít pořád stejně. Narážel jsem spíše na velký finanční polštář, který bych si svým vítězstvím zajistil. Takhle to bylo myšlené. Nicméně význam se rozhodně nemění, pořád to vnímám tak, že si za případnou výhru budu moct dovolit velké odměny. Třeba si s přítelkyní postavíme nějaký baráček. Ale s tím teď určitě nechci předbíhat.

Takže se není třeba skrývat za to, že hlavní motivací zůstává finanční odměna?

Rozhodně ne. Takové peníze chce vyhrát úplně každý. I proto jsme do této soutěže šli. Je to pořád nejlépe placený turnaj, který tu kdy na této scéně byl, takže bych byl hloupý, kdybych vám tvrdil, že mě vítězství neláká.

Co byste řekl odměně v podobě nějakého růžového auťáku? U Vémolů byste rozhodně zabodoval.

(smích) Ne, tohle já vůbec nepotřebuju. Nejsem rozhazovačný typ člověka, co by všechno okamžitě utratil. Spíše bych rád udělal radost celé rodině, třeba nějakou dovolenou nebo tak. Zkrátka dárek za celý ten náročný rok.

Pískot na Vémolu? Chápu ty, kteří bučeli, vzkázal. Zastal se ho budoucí soupeř

Dovolenou sportovní, nebo ryze válecí u moře?

Válení u moře naprosto zbožňuju. Ideální varianta je all inclusive hotel, odpočinek v resortu, popíjení pivíček a pojídání zmrzliny. Tohle já můžu. Nejlépe žádné velké cestování, jelikož po zápase opravdu vyhledávám maximální oddech. Takže něco takového bych si poté rád dopřál.

Ve Frankfurtu vás čeká odveta s Bojanem Veličkovičem. Dá se mluvit o největší výzvě v dosavadní kariéře?

Bojan je pro mě obrovskou výzvou, je to bývalý zápasník UFC, neskutečně zkušený borec, takže rozhodně jeden z největších zápasů v kariéře. Jestli je to však největší výzva, to netuším. Nicméně z finančního hlediska je to jednoznačně klíčový duel. Pokud to zvládnu, dostanu velké peníze a k tomu navíc vidinu ještě větší odměny.

V zádech navíc budete mít vydřené vítězství z roku 2021. Bude hrát svou roli, nebo se nyní všechno maže?

Už jsme si na sebe šáhli, takže víme, co od sebe můžeme čekat. Bojanovi může hrát do karet fakt, že nyní proti sobě jdeme pouze na tři kola, jelikož v prvním vzájemném zápase, který byl klasický pětikolový, mu postupně odcházela psychika a já toho využil. Ale tak či onak se rozhodně začíná od nuly. Člověk má pak tendence soupeře podceňovat, což nechci za žádnou cenu připustit.

Nestává se často, aby zápasník dohnal k slzám promotéra Ondru Novotného. Vám se to v Brně proti Veličkovičovi povedlo. Kouknete se na to někdy zpětně třeba večer u piva?

Ondra měl slzy v očích, opravdu? Tak to mě těší! (smích) Každopádně se na to sem tam kouknu. Člověk vždycky rád zavzpomíná na hezké momenty ze svého života. Třeba zápas s Apollem jsem si pouštěl už několikrát. A nejen ten. Někdy stačí třeba jediné kolo a udělá mi to radost.

První zápas mezi Davidem Kozmou a Bojanem Veličkovičem:

Zdroj: Youtube

Jak už jste zmínil, tentokrát si to spolu rozdáte „jenom“ ve třech kolech. Bude potřeba na to dupnout hned od začátku ještě více?

Myslím si, že určitě ano. Budu muset více tlačit a snažit se ho zlomit už během těch tří kol. Nebude tolik času, takže se možná dokáže více kousnout a vzdorovat. To ale na věci nic nemění. Vyšťavit a tlačit, tlačit, tlačit. A věřit, že odpadne stejně jako ve čtvrtém kole našeho prvního zápasu.

Při vašem nedávném setkání přímo v kleci byl z obou stran cítit velký respekt. Toho si musí člověk zejména v dnešní době velice vážit, že?

Máte pravdu. Já jsem teda nikdy nebyl fanouškem trashtalku a podobných urážek před zápasem, takže pokud mě někdo výslovně nenapadne, tak nic takového nezačínám a k soupeři mám respekt. Bojan je na tom podle mě velice podobně. Oba jsme pokorní zápasníci a v podobném duchu se ponese i naše odveta ve Frankfurtu.

Odveta s Attilou, a pak? Vémola ukončí kariéru. Nedokážu už dominovat, přiznal

Nezavoláte si před zápasem na nějaké společné kafíčko?

Ne, takhle horké to zase není. (smích) Před zápasem si nepíšeme, ale nemám problém mu kdykoliv v budoucnu popřát hodně štěstí. Bojana mám rád a líbí se mi jeho styl zápasení.

Poprvé v rámci Oktagonu zamíříte za hranice, typické domácí publikum tak nyní vystřídá malinko odlišná atmosféra. Nemáte z toho obavy?

Samozřejmě mi více vyhovuje, když mám za sebou publikum a za vítězstvím mě žene plná hala fanoušků. Na druhou stranu už jsem zažil i několik zápasů v době koronavirové pandemie, tedy většinou bez diváků. Bude vyprodáno, někdo bude fandit, někdo ne. Uvidíme. Ale rozhodně si z toho nedělám těžkou hlavu. Alespoň si vyzkouším zase něco nového.