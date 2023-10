Sedí si profesně i lidsky. Beachvolejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner se dali dohromady v roce 2015. Po osmi letech vzájemného souznění na kurtu i mimo něj se dočkali té nejsladší odměny. Perun a Dave, parťáci na život a na smrt, přepsali historii a stali se světovými šampiony. To se dosud nikomu z Česka nepovedlo.

Ondřej Perušič a David Schweiner jako mistři světa. | Foto: ČTK / AP Photo / Fernando Llano

Je to vykutálená dvojka, která nezkazí žádnou legraci. Společně tráví osm měsíců v roce, přesto si nelezou na nervy. Při turnajích většinou sdílí na hotelu manželskou postel. Prý aby ušetřili. Během jednoho týdne se oženili se svými partnerkami. Po každém úspěchu se fotí s odhalenými bradavkami.

Perušič a Schweiner nejsou jako ostatní dvojice na písku, v lecčems vymykají. Od teď už se ale o neotřelém páru bude mluvit hlavně v souvislosti s beachvolejbalem. Po loňském evropském stříbru slaví Češi světový titul.

Devětadvacetiletí parťáci toho společně zažili už dost, ale takovou jízdu jako na MS v Mexiku, ještě ne. Perušič a Schweiner se jen taktakt dostali do play-off, pak už ale nenašli přemožitele a dotáhli to až k senzaci.

„Je to neskutečné, opravdu nevím, jak popsat své pocity, protože jim úplně nerozumím,“ byl v úžasu Perušič. „Kdybych měl vybrat jedno slovo, byla by to hrdost.“

Během neuvěřitelné cesty vyřadili světové jedničkyi obhájce zlata. „Byly to asi nejdelší dva týdny v našem životě, prošli jsme si vším,“ líčil Schweiner. „Je to neuvěřitelné, jsme mistři světa.“

Zlatá tečka

Češi si rozdělí odměnu 60 000 dolarů. Díky titulu si jako jediní z turnaje zajistili účast na olympijských hrách příští rok v Paříži. Po nich plánují ukončit vrcholovou kariéru, kterou společně zahájili před osmi lety.

„Vzhledem k tomu, že je to na 99,9 procenta poslední mistrovství světa, které jsme byli schopni vyhrát, tak si myslím, že je to hezký konec,“ culil se Schweiner.

Senzační úspěh rozjede v Česku další boom, stejně jako se tak stalo po pátém místu Markéty Nausch Slukové a Kristýny Hoidarové Kolocové na olympiádě v Londýně v roce 2012.

„Česká republika má už definitivně nové sportovní hvězdy. V českém beachvolejbalovém prostředí to doufám bude mít podobný dopad, jako když Kiki a Maki udělaly úspěch na olympiádě a přitáhlo to další spousty dětí a pozornosti k našemu sportu,“ řekl ČTK Martin Lébl, který stál u zrodu spolupráce beachvolejbalistů a historický titul slaví jako jejich manažer.