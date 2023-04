Olympijský vítěz v moderním pětiboji David Svoboda se v televizi vyjadřoval k anonymní anketě o účasti ruských a běloruských sportovců na olympiádě v Paříži nebo jen v kvalifikačních turnajích. Předseda Komise sportovců Českého olympijského výboru za své vystoupení sklidil řadu negativních ohlasů.

Olympijský vítěz David Svoboda | Foto: Deník / Martin Divíšek

„V anketě se vyjádřilo 208 našich sportovců a výsledky byly nejednoznačné. Z toho nelze zaujmout nějakém plošné stanovisko. Jedná se o neutrální výsledek a i moje stanovisko je neutrální. Osobně jsem přesvědčený, že politika do sportu nepatří,“ řekl David Svoboda v rozhovoru s moderátorkou České televize v reakci na rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru, který sportovním federacím doporučil návrat sportovců z Ruska a Běloruska.

„Takže pan Svoboda (zástupce komise sportovců) podpořil účast ruských a běloruských sportovců v „našich“ soutěžích. Má na to právo. Je třeba ovšem říci, že tím podpořil ruskou propagandu (reklamu) na válku, zabíjení a zločiny včetně genocidy na ukrajinských dětech a musí za to nést veškeré následky,“ pustil se do Svobody další olympijský vítěz Dominik Hašek.

Svoboda později registroval jen několik reakcí, protože vedl trénink mladých pětibojařů. „Něco se ke mně dostalo. Chodily mi tendenční otázky. Odpovědi v rozhovoru bych asi neformuloval jinak. V podstatě jsem reprezentoval neutrální stanovisko Komise sportovců, protože mezi sportovci nedošlo ke shodě. To samotné už byl spouštěč negativních reakcí,“ říkal Deníku Svoboda.

„Říkal jsem, že bych nezaujímal žádná stanoviska, když není shoda na národní ani mezinárodní úrovni, a že bych to považoval za chybu. Za tím si dál stojím,“ pokračoval. „Z některých reakcí bylo patrné, že nebyly pochopené. Fakticky bych nic neměnil, ani nevím, co mohlo být nejcitlivější. Jen mi připadá, že i ten, kdo zastává neutrální postoj, je vlastně proti. Ale s tím se asi nedá nic dělat,“ konstatoval.

V Radiožurnálu, kam byl také pozván, dostal David Svoboda otázku, jestli by se postavil na start závodu po boku ruského sportovce? „Na to jsem odpověděl, že mně na tom nezáleží, kdo je jaké národnosti, náboženského vyznání, barvy pleti nebo pohlaví. To možná taky může být pro někoho citlivé, takže asi tak,“ dodal.