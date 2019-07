/ROZHOVOR/ Už neuvidíte, jak David Svoboda zápolí s koněm nebo šermuje. Z idola spousty fanoušků je teď trenér a vzor nadějných dětí. „Snažím se je motivovat,“ prohlásil 34letý olympijský vítěz v rozhovoru pro Deník. Rok před startem olympiády v Tokiu už bývalý moderní pětibojař neřeší, zda splní limity a jak dopadne. Po ukončení kariéry má klid.

Loni o vás bylo hodně slyšet, když jste tančil v show České televize… Kdy jste si přišel víc na „roztrhání“: po olympijském zlatu, nebo po Star Dance?

Zhruba stejně. Ale po Star Dance už jsem byl starší a zkušenější, takže jsem to zvládal lépe. Po olympiádě v Londýně to byla smršť. Vůbec jsem nevěděl, co se kolem mě děje, naštěstí jsem byl v euforii, takže jsem to energeticky zvládal.