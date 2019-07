Po celém dni v úniku vyhrál belgický cyklista Thomas De Gendt osmou etapu Tour de France. Do čela závodu se vrátil po dvou dnech domácí Julian Alaphilippe, jenž dorazil po 200 kilometrech do St. Étienne na třetím místě a žlutý dres si užije během slavnostní neděle při výročí dobytí Bastily.

De Gendt neměl během úniku přes sedm horských prémiích nižších kategorií náskok na peloton více než pět minut. V závěru už jel sólovou jízdu, přesto ji dokázal dotáhnout do konce. "Sedmdesát kilometrů před cílem jsem začal věřit, že by to mohlo vyjít," řekl belgický hrdina, jenž zajistil týmu Lotto Soudal první triumf na letošní Tour. Alaphilippe po boku krajana Thibauta Pinota přijel o šest sekund později.