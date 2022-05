Společný zájem. Život Paloudové se po seznámení s Dostálem změnil

Blížící se světový pohár v Račicích bude pro třiadvacetiletou Anežku první velkou akcí. „Chtěla bych se probojovat na mistrovství Evropy do 23 let. Je to pro mě poslední možnost, protože v této kategorii letos končím,“ prozradila. V těchto dnech kajakářka USK Praha odevzdává bakalářskou práci na ČVUT, kde studuje architekturu a stavitelství. „Těším se až skončí zkouškové období. Budu moct vypnout a soustředit se na závody,“ vykládala.