Všechno by se mělo odvíjet od singlu. Mistr světa Brazilec Quieroz Dos Santos si vyjel Tokio (stejně jako pátý Martin Fuksa) i na deblkanoi, a tak se jedno účastnické místo posune. Otázkou je, ve které kategorii? Fuksové se ve finále pohybovali do osmého místa, které jim olympiádu zaručovalo. Pak ale najeli na vlnu od rychlých Kubánců a bylo zle.

O vlně ale v Segedínu hovořili i členové deblkajaku Josef Dostál a Radek Šlouf, kteří si ji ale pochvalovali. Jak to tedy je? O vysvětlení jsme požádali Josefa Fuksu, dědečka a trenéra českých kanoistů.

„Kajak má na rozdíl od kanoe kormidlo. Na kajaku se dá počkat na vlnu favorita a jet s menším úsilím po ní. Na konci se to pak dá využít k finiši,“ popsal strategii nejstarší z rodinného klanu. „Tohle umějí i kanoisté, ale vnuci nepočítali, že by jim Kubánci o tolik ujeli a mohla je dostihnout jejich vlna,“ pokračoval.

Chybějící praxe

Jejich postup do finále ovšem považuje veliký úspěch. „Musí se brát v potaz, že na deblu závodí první rok. Jen loni na světě zkusili pětistovku. Letos se deblu věnovali podstatně víc, ale pro Martina bylo nové, že jel na vrcholné soutěži ve dvou posádkách.“

Je zřejmé, že bratrům na deblu chybí praxe. „Nebýt vlny, asi by měli místo pro Tokio jisté, ale je to sport. Pravdou je, že kluci nemají možnost naučit se jezdit za někým na vlně. Byla to pro ně nová zkušenost,“ dodal.