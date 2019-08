Pro postup do semifinále na mistrovství světa v Segedínu si dojel zkušený kajakář Jan Štěrba bez větších problémů. Ve své rozjížďce na neolympijské pětistovce skončil třetí a tvářil se spokojeně.

„Bylo to po ránu trochu bolestivé, ale voda je tu krásná a podmínky ideální,“ povídal na břehu ve spalujícím slunci osmatřicetiletý veterán, který na mistrovství světa nejel sólodisciplínu devět let. „Může to vypadat úsměvně, že tady starej dědek jako já ještě jezdí,“ smál se a pokračoval. „Nevím, jak bych se tvářil, kdyby mě ve třiadvaceti letech, kdy jsem byl na vrcholu sil, předjel takovej starší pán…“