Povodně, to je nyní velké téma i ve sportovním prostředí. Po několika dnech od ničivé pohromy vznikla pracovní skupina, která má řešit škody a pomoc postiženým občanům i subjektům. K diskusi byli přizváni i sportovní funkcionáři, podle nichž se nemá zapomínat ani na fotbalová hřiště, tělocvičny nebo šatny.

Předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek je jedním z členů vládou ustavené pracovní skupiny pro monitoring povodňových škod. Se sběrem dat asistují okresní servisní centra sportu ČUS. Poškozené subjekty nahlašují škody na sportovištích prostřednictvím interaktivního formuláře.

„S jeho vyplněním mohou pomoci poškozeným vlastníkům pracovníci našich územních pracovišť, které působí v každém okrese. Jsou k dispozici nejen sportovním klubům a tělovýchovným jednotám, ale všem vlastníkům sportovišť, které byly povodní poškozeny,“ uvedl Jan Boháč, generální sekretář ČUS. Shromážděná data o škodách na sportovních zařízeních budou setříděna po krajích a NSA je následně předá ministerstvu financí.

Vodní živel spláchl vše, co mu stálo v cestě, výjimkou nebyla ani sportoviště. Některá byla zaplavena, některá přestala existovat. Vládou ustavená pracovní skupina, které předsedá ministr financí Zbyněk Stanjura, má za úkol předběžně zmapovat rozsah a výši způsobených škod, pro nastavení dalších kroků k nápravě následků povodní. Škody na sportovních zařízeních a movitém majetku mohou hlásit všichni vlastníci sportovišť. To znamená všechny sportovní kluby a tělovýchovné jednoty bez ohledu na příslušnost ke konkrétní střešní sportovní organizaci, a také obce a města, i vlastníci soukromých sportovišť.

Cílem vládní pracovní skupiny je takto získat kompletní data o všech povodní poškozených sportovištích. Představitelé poškozených subjektů mohou hlásit škody prostřednictvím on-line dotazníku. Formulář pro hlášení škod na sportovištích je dostupný zde. Je potřeba ho vyplnit nejpozději do 30. září do 12 hodin. Poté ČUS doručené údaje o škodách zpracuje do požadované struktury a předá Národní sportovní agentuře, která je postoupí ministerstvu financí.

Na základě získaných dat bude Národní sportovní agentura vyvíjet takové kroky, aby sportovní zařízení byla obsažena v plánu státní podpory pro rekonstrukci povodněmi zasažených území. Ta zcela jistě bude vyžadovat spolupráci se zástupci obcí a krajů.

„Prvním krokem je potřeba zjistit celkový rozsah škod na sportovních zařízeních. Operativně jsem jednal s předsedou České unie sportu a domluvili jsme se na úzké spolupráci. Chtěli bychom tímto vyzvat zástupce klubů nebo obcí a měst, kterým povodně poškodily jejich sportoviště, aby škody nahlásili regionálním zástupcům České unie sportu, která tato data předá NSA. Nahlášení škod bude probíhat skrze jednoduchý formulář a bude probíhat do 30. září,“ upřesnil Ondřej Šebek, předseda NSA.

Formulář obsahuje údaje o okresu, místě, vlastníkovi (obec, sportovní klub, jiný), druh poškozeného sportovního zařízení a movitého majetku, předběžný odhad výše nákladů na obnovu a údaje, zda majetek je pojištěný, nepojištěný či je nepojistitelný. „Jsme připraveni zpracovat poskytnuté informace co nejpřesněji. Nekonkrétní údaje můžeme vyjasnit přímo v daném okrese a následně je připravit pro NSA ve struktuře po krajích,“ doplnil Jan Boháč, generální sekretář ČUS.

Informaci a výzvu NSA najdete zde.