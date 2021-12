Na vysvětlenou: „devítka“ je nejnižší počet šipek, kterým lze zavřít klasickou hru 501 double out. I mezi elitními profesionály jde o ojedinělý kousek, který diváky zvedá ze sedadel. V historii světových šampionátů PDC (od roku 1994) byl fanoušky milovaný „nine dart finish“ k vidění pouze desetkrát.

Benecký sahal na šipkovém MS po senzaci. Se silným Angličanem ale nakonec padl

Až do pátečního večera. „Pořád tomu nedokážu uvěřit,“ rozplýval se Borland po těsné výhře nad dalším talentovaným mladíkem Bradleym Brooksem. Jeho devítka je totiž unikátní v tom, že přišla v posledním legu zápasu. To se v televizním turnaji ještě nikdy nikomu nepovedlo. Proto se dá pochopit, že Borlanda málem trefil šlak.

Chvála od šampiona šampionů

„Byl to skvělý zápas. Já i Bradley jsme tam měli slabší chvilky, ale měl jsem dojem, že dělám ty správné věci ve správnou chvíli. Ke konci jsem se hlavně snažil soustředit a pak přišla ta devítka. Publikum bylo nadšené a já taky,“ usmíval se chlapík, který letos v Alexandra Palace debutuje.

Podívejte se na Borlandovu magickou koncovku:

Zdroj: Youtube

Borlandův duel s devatenáctiletým Brooksem byl na letošním MS zatím rozhodně nejzábavnějším představením. Oba borce chválil i legendární šipkařský imperátor Phil Taylor. „Skvělý zápas, který jsem si užil. Dobrá práce od Willieho Borlanda a brilantní zavření, ale výborně si vedli oba dva hráči,“ vzkázal šestnáctinásobný mistr světa (který, ač se tomu těžko věří, na MS nikdy „devítku“ nehodil).

Z pracáku k milionům. Bál královny Alexandry opět začíná, šipkaři jsou ve střehu

Postupem do 2. kola si Borland vydělal 15 tisíc liber (asi 446 tisíc korun), ale přiblížil se i mnohem štědřejšímu „kapesnému“. Jeden ze sponzorů totiž udělí 100 tisíc liber (necelé tři miliony korun) tomu hráči, kterému by se na turnaji povedlo zavřít na devět šipek dvakrát. To se ještě nikdy nikomu nepovedlo, ovšem Borland si první položku úspěšně odškrtnul hned v úvodu.

Co asi předvede v dalším kole proti anglickému metalistovi Ryanu Searlovi?