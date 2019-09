„Blake Schilb odjel hned z areny do nemocnice, kde absolvoval vyšetření a rentgen kotníku. Naštěstí snímky ukázaly, že ho nemá zlomený, ale je dost pohmožděný. Jedná se o klasický výron těžšího kalibru. Největším sobotním problémem bylo sehnat dostatečně dlouhé francouzské hole. Obdrželi jsme jenom asijské a těm chybělo asi třicet centimetrů, aby je mohl používat. Takže jsme se o něj postarali. Nicméně u tohoto zranění se rozhoduje na základě otoků většinou až druhý den. Náš týmový lékař nařídil, že den před utkáním nebude podstupovat žádnou zátěž. O tom, zda nastoupí do utkání s Řeckem, napoví jeho stav v pondělí. Pro kotník děláme maximum. Místo tréninku absolvoval na hotelu nutnou rehabilitaci,“ přibližuje Šob dění kolem naturalizovaného Američana.

Zázraky se občas dějí, ovšem přednější je zdraví… „Zatím to nevypadá, že by nastoupil. Jsme ale optimisté, tak uvidíme. Pak je také otázka, jak moc riskovat vůči dalšímu vývoji mistrovství. Nelítáme hlavou v oblacích, stojíme nohama na zemi. Nejdřív je před námi Řecko, které si přejeme porazit, bez ohledu na to, jaké jsou postupové kalkulace. Pokud Blake zasáhne do hry, tak v případné další fázi šampionátu,“ poznamenal.

„Jeho kotník je velký. Přes noc mu natekl. Na druhou stranu tím, že máme s sebou laser a spoustu dalších prášků, tak se ten otok dá nějakým způsobem zmírnit. Jenže se zmírní otok, ale ne bolest. I když jsou na to také nějaké preparáty a medikamenty, musíme se k hráči chovat zodpovědně. Už teď měl být v přípravě svého klubu, takže nemůžeme jít přes hranici rizika. Bude hlavně záležet na Blakeovi. Podle mého odhadu by mohl za tři dny naskočit do hry. U těchto zranění rozhoduje půlden. Je na ně potřeba čas, nic zázračného není. Náš fyzio tým s tím kotníkem rehabilituje, snaží se ho rozhýbat,“ vysvětluje Šob.

Klid na lůžku, nic jiného v začátcích nepomůže

„Blake po příjezdu z nemocnice zůstal v posteli. Tam jsme ho vybavili a donesli mu jídlo. Jediné co chtěl byla pizza s pálivým salámem, což naše nutriční specialistka nenesla úplně libě. Pochopila ale, že potřebuje zlepšit náladu, a tak to povolila. Sehnat v Číně pálivé přísady není problém, ale sehnat pizzu, která by trochu odpovídala pizze kterou známe už ano. Nakonec se to ale podařilo,“ přidává k dobru historku.

A jak to chodí v čínské nemocnici? „Toho jsem se bál úplně nejvíc. V průběhu zápasu jsem tam řval, že potřebujeme francouzské hole, abychom ho vůbec dostali do šatny. Jenže pořadatelé začali přijíždět s lehátkem. To jsem se bál, že ho přejedou tam i nazpátek. Zdravotnický tým nemluvil anglicky, což byl první zádrhel. Rychle se to ale vyřešilo díky organizátorům z FIBA. Odmítli jsme převoz sanitkou, protože to nebylo nezbytně nutné. Kluci nakonec donutili Blakea posadit na jezdící křeslo. Takže jsme si zahlásili: Hurá na Bělehrad…“ popisuje.

„Blake se bál si sednout, aby nebylo vidět v médiích, jak jede na vozíčku. Hned odjel s doktorem a jedním týmovým atašé autem FIBA do nemocnice. My jsme kontaktovali místního lékaře FIBA , který je za to zodpovědný. Dojeli do nemocnice a tam měli relativně všechno připravené. Zhruba za hodinu byli na hotelu, včetně snímků. Francouzské hole nám nakonec sehnali a zapůjčili na dva dny, protože jsou z nějakého speciálního institutu. V případě postupu budeme muset pořídit hole v Šanghaji. To ale budou příjemné starosti u nepříjemného zranění,“ dodává Michal Šob.