„Nejdřív do Itálie, kde žil dva roky, ještě za komunismu šel studovat do Prahy. S maminkou se potkali na kurzech češtiny v Dejvicích a už spolu zůstali,“ vypráví Dieudonné Mubenzem.

Sám vládne pěti světovými jazyky, doma je to při komunikaci zajímavé. „Máma mluví na tátu španělsky, táta na ní francouzsky, se dvěma mladšími sestrami se bavíme česky. Ale i rodiče umí česky, samozřejmě s přízvukem. Já umím španělsky, francouzsky, anglicky a německy jsem se začal učit kvůli angažmá,“ usmívá se Mubenzem.

Tady však jeho podobnost s Bilykem či bratry Dujšebajevovými končí. Házenkářskou minulost nemá, sportovní geny zdědil asi po otci.

„Dřív boxoval a hrál fotbal,“ popisuje 23letý házenkář. „Když mi bylo šest let, zkoušel jsem také fotbal, ale nechytlo mě to. S házenou jsem začal v jedenácti. Byl jsem trochu při těle, proto jsem začal sportovat,“ říká Mubenzem.

Šesté místo v Chorvatsku

Za český tým nehraje poprvé – Euro okusil už před dvěma lety v Chorvatsku, kde byl u fantastického šestého místa. To se letos zopakovat nepovedlo, ale i tak Češi postupem ze základní skupiny splnili základní cíl.

A Mubenzem k němu přispěl větší měrou než před dvěma lety. „To sem jel na šampionát jako pravé křídlo, i když jsem byl z Dukly zvyklý na spojku. Je to jiný druh házené,“ líčí hráč s přezdívkou Dido.

V reprezentaci se objevoval od té doby celkem pravidelně, i když jeho kariéru často brzdila zranění.

Sen o Bundeslize

Ale zpět k jeho příběhu. Házená u něho bylo dlouho na vedlejší koleji. „Táta mě ve sportu podporoval, ale vždy říkal, ať se soustředím na studium,“ vysvětluje. I proto vystudoval bakalářský obor Řízení a ekonomika na ČVUT v Praze.

Jenže pak získal v Česku s Duklou v roce 2017 mistrovský titul a před dvěma lety se vydal dobývat házenkářský svět. Tedy spíše Německo. Prsty v jeho zahraničním angažmá měl bývalý český házenkář Alois Mráz, který byl v asistentem trenéra v Hüttenbergu.

„Já jsem ani přesně nevěděl, kam jdu. Byla to velká změna, když to srovnám s Prahou… Menší město,“ komentuje to Mubenzem.

Zatímco Mráz se přesunul do slavnějšího Gummersbachu, levoruká spojka nedávno podepsala smlouvu s Hüttenbergem na další dva roky. „Házená je tam na vyšší úrovni, rychlejší, tvrdší a všechno je intenzivnější,“ porovnává německé angažmá s českou extraligou.

A dál sní o tom, že si zahraje v nejprestižnější klubové soutěži světa.

Hüttenberg z ní sestoupil krátce před jeho příchodem. „Letos to na postup vyjít nemůže snad ani matematicky. Ale věřím, že příští rok se o něj porveme,“ maluje si Mubenzem, jenž udivuje nejen svými výkony, ale i pohyby, které asi pramení z jeho exotického původu. „Říkají mi, že občas vypadám, jako bych při házené tancoval. Možná mi to pomáhá,“ směje se.

Teď už je na cestě zpátky do Německa. Už 1. února ho čeká zápas proti Eisenachu.