Díky beachvolejbalu budu mít v Itálii výhodu, říká Hadrava

Čtyři turnaje, tři tituly. Taková je bilance hvězdného páru Jan Hadrava a Donovan Džavoronok v letošní beachvolejbalové sezoně. Oběma českým reprezentantům v šestkovém volejbale se už blíží sezona ve slavné italské lize, a tak do dalších domácích turnajů už nezasáhnou. „Hodně nám to dalo. Byla to skvělá příprava na klubovou sezonu. Z beache teď můžeme jenom těžit,“ uvedl Hadrava.

Volejbalista Jan Hadrava. | Foto: Deník/Ladislav Adámek

Hadrava s Džavoronokem ovládli turnaj v Chodově Přečíst článek › Triumf na pražském Strahově, třetí místo v nedalekém Braníku, vítězství v Opavě a naposledy další pomyslné zlato v Chodově u Karlových Varů. Písčitá mise dua Hadrava a Džavoronok byla velmi úspěšná. „Ve čtyřech turnajích jsme zaznamenali pouze jedinou prohru, což je skvělé. I ta nás samozřejmě mrzí. Zvlášť když to bylo 15:17 v tie-breaku. Ale z takových proher se někdy rodí velká vítězství,“ řekl Hadrava, který na jaře přestoupil z polského Olštýna do Civitanovy, posledního krále Ligy mistrů. Síla Hadravy a Džavoronoka byla při utkáních hlavně v servisu. Když jim šel, nedávali soupeřům moc šancí. „Během těch turnajů jsme ale ve hře udělali posun téměř ve všem. Neměli jsme pak už výkyvy. Třeba hned v prvním turnaji na Strahově jsme měli výpadek, kdy jsme dokázali ztratit pětibodové vedení. Stabilizovali jsme příjem, zapracovali jsme na obraně, dokázali jsme otáčet i nepříznivé skóre. Určitě jsme teď zase sehranější,“ shrnul Hadrava. Nejlepší volejbalista sezony 2018/19 si osobně přípravu na písku hodně pochvaluje. „V beachvolejbale je potřeba všestrannost, což možná některým hráčům v šestkách chybí. Taková průprava je k nezaplacení. Člověk se naučí nahrávat, přihrávat, hrát bagrem, prsty, čapat, blokovat, odstupovat… Tohle všechno musí hráč na písku umět, musí být komplexní. Je to super, já to miluju.“ Stejně jako jeho parťáka Džavoronoka, který hraje za Monzu, už ho brzy čeká přesun na Apeninský poloostrov. „Já se stěhuju za 10 dní. Budu do té doby trávit víc času nabíráním fyzické kondice, třikrát týdně posilovna, dvakrát týdně beach. Chci se udržovat a přijet do Itálie v dobré formě, abych nezačínal od nuly,“ vysvětlil Hadrava. Oproti některým novým spoluhráčům bude mít výhodu. Kluboví trenéři o jeho beachvolejbalových zápasech věděli a jen mu je doporučovali. „Říkali, že je super, že mám možnost trénovat a hrát turnaje, protože oni ji v Itálii nemají,“ dodal Hadrava. Hadrava s Džavoronokem v Opavě nezaváhali Přečíst článek ›

Autor: Jiří Uhlíř