Vítání fanoušků po přistání na letišti? To už dlouhou dobu nezažili reprezentační fotbalisté či lední hokejisté. Něco podobného se však povedlo zorganizovat pro české juniorské softbalisty, kteří o víkendu na mistrovství světa na Novém Zélandu získali historické bronzové medaile. Na pražském letišti se s nimi přišly vyfotit desítky fanoušků. „Vůbec si ještě neuvědomuji, že jsme se zapsali do české softbalové historie. Musím to vstřebat,“ prohlásil první metař a člen all-star tým celého šampionátu Adam Buchner.

Přivítání softbalistů. | Foto: Jakub Pláteník

Nafukovací balony v reprezentačních barvách, vlajky, transparenty… Tleskání a objímání. Do Česka se vrátili mladí softbalisté. A bylo co oslavovat. „Dostávali jsme obrovskou podporu od lidí, bylo to slyšet až tam. Fanoušci nám fandili pořádně a moc nám to pomohlo,“ dodal Buchner. Na letišti si pak všichni společně zazpívali, dorazily rodiny hráčů, ale také softbaloví fanoušci. Někteří s napečenými koláči…