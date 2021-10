Během čtvrteční cesty Londýnem z tréninku ho přepadla skupina čtyř lupičů na dvou motorkách. Ti nejdříve jednatřicetiletého závodníka srazili z kola, poté ho vlekli po zemi a s mačetou mu slovně vyhrožovali. V hlavním městě Velké Británie podle řady deníku v poslední době masivně vzrostly krádeže kol doplněné agresivním přepadáváním jezdců.

"Vezměte na vědomí, že tohle se v určitých částech Londýna stává běžnou věcí. Policie si to zapsala jako ozbrojenou loupež a snad ty lumpy chytí," popsal kolega Petra Vakoče nepříjemný incident.

Professional cyclist Alexandar Richardson claims to have been attacked by a machete-wielding motorcycle gang inside Richmond Park earlier today. His bicycle was then stolen by the gang. pic.twitter.com/QtrGyBqSQ9