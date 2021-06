Jak už to v životě bývá, je tu jedno ale. Jedno velké ale… Češi musí vyhrát olympijskou kvalifikaci v Kanadě. Jiná cesta do Japonska už nevede. Kvůli covidu absolvují přípravu, tak trochu symbolicky vzhledem k Zemi vycházejícího slunce: v šinkanzenu, tedy rychlovlaku…

Kemp zahájil dnes soustředěním v Poděbradech, už v sobotu čeští dlouháni podstoupí mezistátní konfrontaci a testovací období končí odletem do Kanady 25. června. V tomto lázeňském městě spatřila světlo světa také širší nominace národního týmu.

Přípravné zápasy:

13.6.2021 Česko – Finsko

12:30 Praha (hala Královka)

18.6.2021 Německo – Česko 20:30 Hamburk

19.6.2021 Česko – Itálie

17:00 Hamburk

20.6.2021 Tunisko – Česko

17:00 Hamburk

Český trenér nominoval to nejlepší, co má momentálně k dispozici. Mezi vyvolenými chybí pouze zdravotně indisponovaní Vít Krejčí ze španělské Zaragozy, kterého draftoval tým z NBA - Oklahoma City Thunder, Martin Kříž (ERA Basketball Nymburk) a Šimon Puršl (Basket Brno). V jeho hledáčku se neobjevil ani David Jelínek ze španělské ACB ligy, kde hájí barvy MoraBanc Andorra. To je však případ osobní roviny.

Naopak potěšitelnou zprávou je návrat Jana Veselého, který absentoval na mistrovství světa. K reprezentaci by se měl připojit ke konci přípravy. Za to Tomáš Satoranský a Jaromír Bohačík se setkají se starými známými až v dějišti kvalifikace, kterým je Victoria.

Ještě než se stačí Lvi zahřát, čekají na ně první zápasy. Soupeřem jim bude výběr Finska. Sobotní duel se odehraje za zavřenými dveřmi, na nedělní střetnutí, která začíná už ve 12:30 bude umožněn vstup fanoušků.

„Vzhledem k tomu, že fanoušci dlouho nemohli být součástí basketbalových utkání a zároveň musí pro vstup splnit zpřísněné hygienické podmínky, mají vstup zdarma,“ vysvětluje Martin Peterka, marketingový ředitel CZ Basketball.

Po finské prověrce následuje již tradiční turnaj v Hamburku, který bude sloužit zároveň jako poslední herní test před olympijskou kvalifikací.

Česká nominace:

Patrik Auda pivot 206 cm roč. 1989Yokohama (Jap.), Richard Bálint křídlo 192 2002 Basket Brno, Ondřej Balvín pivot 217 1992 Retabet Bilbao Basket (Šp.), Jaromír Bohačík křídlo 197 1992 SIG Strasbourg (Fr.), David Böhm křídlo/pivot 206 2001 NKU (NCAA), Ondřej Hanzlík rozehrávač/křídlo 202 2002 Baskonia (Šp.), Vojtěch Hruban křídlo 202 1989 ERA Basketball Nymburk, Luboš Kovář pivot 203 2000 ERA Basketball Nymburk, Lukáš Palyza křídlo 203 1989 ERA Basketball Nymburk, Martin Peterka pivot 203 1995 Löwen Braunschweig (Něm.), Patrick Samoura křídlo 198 2000 Cochise CC (JUCO), Tomáš Satoranský rozehrávač 201 1991 Chicago Bulls (NBA), Blake Schilb křídlo 199 1983 USK Praha, Ondřej Sehnal rozehrávač 190 1997 USK Praha, Jakub Šiřina rozehrávač 186 1987 BK Opava, Jan Veselý pivot 213 1990 Fenerbahce Beko Istanbul (Tur.), Tomáš Vyoral rozehrávač 190 1992 BK JIP Pardubice, Jan Zídek křídlo/pivot 202 1999 Pepperdine (NCAA).