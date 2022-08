Německou taktovku drží rozehrávač Dennis Schröder, další oporami ze zámoří jou Daniel Theis a Franz Wagner. „Tempo hře soupeře udává Schröder, kterému ale místy míč prochází rukama až příliš, a bez něj tým neříkám, že hrají líp, ale hraje jinak. A pod košem se budeme muset vyrovnat s 211 vysokým Voigtmannem,” poukázal Bartoň na kvality euroligového dlouhána.

Bývalý enfant terrible českého basketu Jelínek: Ukázali jsme, že se nevzdáváme

„Němci mají hodně našlapanou soupisku. Jejich liga je velmi dobrá a kvalitu ukazují v každé kvalifikaci, kdy postupují úplně v pohodě na všechny velké akce. Mají Schrödera jako velkou hvězdu a jsou hodně hladoví něco ukázat. I přesto, že sestavu mají poslední roky nabitou, tak na těch finálových turnajích jim to prostě vůbec nejde. Bude to tak super zápas a pro nás prověrka s týmem, který patří do TOP 10 pro EuroBasket,” poznamenal kapitán Vojtěch Hruban.

Ten se vrátil i ke tři roky staré porážce s Němci právě v Hamburku, která ale na týmu nezanechala žádnou zásadní stopu před velkou olympijskou jízdou. „Pro nás to byla první větší příprava proti kvalitnímu týmu a oni byli velcí, hráli hodně silově a my se s tím tehdy nesrovnali. Teď to bude náš úkol pro nadcházející souboj. My si říkáme, že jsme vysocí, ale oni jsou skoro na všech postech pomalu o půl hlavy vyšší,” usměje se kapitán v nadsázce směrem k 17členné soupisce soupeře pro turnaj, jejíž výškový průměr 200,6 centimetru je ale téměř shodný s tím českým (201).

Do Německa vlakem

Kuriozitou semifinálového utkání bude fakt, že 28letý rozehrávač Schröder je už čtyři roky většinovým majitelem bundesligového Braunschweigu a je tudíž chlebodárcem dvou českých soupeřů, Martina Peterky a Ondřeje Sehnala, byť první jmenovaný tohle léto možná ještě působiště změní.

Národní tým do Hamburku vyrazil vlakem s užší čtrnáctičlennou sestavou, bez nově získaného power forwarda Jamese Karnika a také bez rozehrávače Pardubic Tomáše Vyorala. Oba však zůstávají ve spojení s vedením mužstva pro případ nepředpokládaných situací.

Basketbalový objev z Kanady. Mám český pas i krev, hlásí nová tvář reprezentace

V sobotu se v závislosti na pátečních výsledcích Češi popasují s Italy, nebo Srby, na něž lvi narazí už 3. září v rámci pražské skupiny EuroBasketu. „Sám bych s nimi radši hrál až na EuroBasketu, ale ono je to asi jedno. Ještě tam bude mezitím mezera se zápasy světové kvalifikace. Je to kvalitní soupeř, to je hlavní. Je ale pravda, že bychom měli do druhého utkání radši Italy,” přiznal Hruban, který už má za sebou na dané téma i vnitrotýmovou diskusi.

„Bude to zajímavé, protože Srbsko máme ve skupině na Evropě, tak uvidíme, co kdo v Hamburku odkryje. Jsem zvědavý i na nás, ještě to nejsou ostré zápasy, na druhou stranu už chceme být ve formě, jakou jsme předvedli s Chorvatskem,” odkázal na nedělní představení českého celku v Pardubicích Bartoň.