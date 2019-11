Do své domoviny se tak vrací srbský gólman Baníku Nemanja Marjanović, který však už v Česku de facto zdomácněl. „Karviná je zase v Evropě a aby se posunovala, musí ji hrát pravidelně. Narazíme zase na jiný styl házené, podobně jako loni s Balatonfüredem, a jistě to pro všechny bude velká zkušenost,“ pochvaluje si „Nemo“ účast karvinských hráčů v evropských pohárech.

Trenér Marek Michalisko na to konto dodal: „Srbská škola, to je bývalá Jugoslávie. Mně se spíš líbí slovinská házená, ale Srbsko patří do širší evropské špičky, tam umí hrát házenou snad všichni. V osudí byli lehčí, ale i těžší soupeři. Porveme se o to. Určitá malá výhoda je, že začínáme venku, ale to teprve poznáme až na hřišti.“

Informace o soupeři Karvinští čerpali z internetu. „Je doba internetu, utajit se nic nedá. Viděli jsme je v akci a bude to těžký oříšek. Produkují tvrdší styl házené, jak se říká tady, je to taková balkánská škola. Obrovské spojky, obrovský pivot, hodně silové pojetí. Podle mě mají největší osobnost v osobě trenéra. Džordže Teodorović strávil osm let v Norsku, má teď nový tým, který zatím skládá, ale Železničar si už připsal v sezoně několik dobrých výsledků, porazil například lídra tabulky z Pančeva na jeho půdě,“ připomíná Marjanović, že pro Baník bude srbská půda hodně horká.

I to ale baníkovci potřebují zažít, aby se mohli posunout dál. „Uděláme si obrázek o naší výkonnosti. Ať vidíme, kde jsme. S Maďary loni to byla podobně dobrá zkušenost a každý zápas v Evropě vám něco přinese,“ míní Nemo.

Bojovat se bude i o český koeficient, který tady byl dlouho zanedbán. Vždyť Karviná je poslední klub, který hrával pravidelně Ligu mistrů. „A to jsme byli nasazováni přímo do skupin. Jasně, proběhla nějaká reorganizace, ale třeba Prešov musí hrát neustále kvalifikace. Když po naší karvinské éře jiné české kluby odmítaly hrát kvalifikaci, národní koeficient šel rapidně dolů a tu pozici český handbal ztratil. Posledních deset patnáct let to bylo v Evropě jen paběrkování a my potřebujeme, aby se český koeficient zase zvedl,“ burcuje Marjanović. Ostatně – srbská házená je na žebříčku EHF přímým konkurentem té české. „Sportovní média řeší jen fotbal, kdežto házenou skoro nikdo. To je chyba. Musíme zabrat, abychom se dostali na nějaké solidní pozice. Proto je dobře, že máme ve hře pořád čtyři české kluby. Snad projdou všichni dál,“ přeje si Srb Marjanović to nejlepší pro českou házenou.