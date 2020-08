1. Alto de l’Angliru

Jedná se o prudký horský sráz v oblasti Asturias v severním Španělsku. Vrchol se tyčí do výše 1573 metrů nad mořem a překonávají ho sportovci při závodě Vuelta a España. Stoupá se dvanáct kilometrů s převýšením v průměru deset procent, maximální převýšení však dosahuje až čtyřiadvaceti procent. Někteří sportovci účastnící se Vuelty měli s vrcholem této etapy velké problémy, dokonce si stěžovali organizátorům na nepřiměřené podmínky.

2. Col du Tourmalet

Tento horský průsmyk 2115 metrů nad mořem byl poprvé zařazen do trasy Tour de France v roce 1910. Od té doby je jednou z nejčastějších a nejobtížnějších částí cyklistického závodu. Col du Tourmalet vyjeli závodníci Tour de France bezmála devadesátkrát. Několikrát si tuto etapu zajeli také cyklisté na slavné Vueltě. Na vrcholu je umístěn památník Jacquesa Goddeta, který byl ředitelem Tour de France v letech 1936 až 1987.

Zdroj: Deník

3. Col d’Aubisque

Horský průsmyk leží v pohoří Pyreneje. Vrchol s 1709 metry přejížděli hned několikrát závodníci při Tour de France, třikrát na něm byl i cíl etapy tohoto závodu. V roce 2016 na vrcholu Aubisque finišovali závodnici při jedné z etap Vuelty. Jako první do cíle dorazil Nizozemec Robert Gesink.

4. Alpe d’Huez

Je jednou z nejnáročnějších etap Tour de France. Výšlap na vrchol je do závodu zařazován pravidelně. Závodníky při téměř čtrnáctikilometrovém stoupání s převýšením 8,1 procenta čeká také jednadvacet ostrých zatáček, které jsou pojmenovány podle předchozích vítězů této etapy. Alpe d’Huez je francouzské středisko zimních sportů ležící 1850 metrů nad mořem. Rozléhá se na bývalých pastvinách v centrální části francouzských Alp.

5. Col du Galibier

Jedná se o horský průsmyk v jihovýchodní části francouzských Alp poblíž Grenoblu. S polohou 2642 metrů nad mořem je nejvyšším vrcholem na Tour de France. Poprvé ho vyšlapali závodníci v roce 1911 a naposledy loni. Etapa Col du Galibier bývá zařazena také do Giro d’Italia.

6. Passo delo Stelvio

Horský průsmyk v severní Itálii na hranici se Švýcarskem překonávají cyklisté při závodu Giro d’Italia. Při cestě k vrcholu musí sportovci zdolat 2757 metrů, díky nimž je Passo delo Stevio nejvyšší ze všech etap závodů Grand Tours. Do cesty se závodníkům postavil celkem dvanáctkrát. Poprvé to bylo v roce 1953, jako první tehdy cílem projel Ital Fausto Coppi. Naposledy byl do závodu tento průsmyk zařazen v roce 2017, kdy v etapě zvítězil Mikel Landa Maena.

7. Monte Zoncolan

Horu vysokou 1750 metrů najdete v Karnských Alpách v Itálii. Na trase Giro d’Italia se Monte Zoncolanobjevil celkem šestkrát, poprvé v roce 2003, kdy jako první dorazil na vrchol Ital Gilberto Simoni. Naposled v roce 2018 zvítězil v této etapě britský závodník Chris Froome. Dvakrát´na horu vyšlapaly i cyklistky na ženské verzi závodu Giro d’Italia Feminnile.

8. Mont Mortirollo

Horský průsmyk s vrcholem 1852 metrů nad mořem se nachází v Alpách v Itálii. Spojuje oblasti Mazzo di Valtellina a Val Camonica. Cesta z Mazzo di Valtellina je jedním z nejnáročnějších výstupů cyklistických soutěží, do Giro d’Italia byla zařazena čtrnáctkrát. V roce 2004 trénoval v italských Alpách Lance Armstrong. O Mont Mortirollo řekl, že je to nejtěžší výstup, který kdy na kole vyjel. Loni v etapě zvítězil Ital Giullio Ciccone.

9. Orcières-Merlette

Lyžařský resort ve francouzských Alpách patří do závodu Tour de France. Hned při prvním závodu v roce 1971 se etapa Orcières-Merlette vryla divákům do paměti. Luis Ocaña dorazil na vrchol o skoro devět minut dříve než Eddy Merckx, který zvítězil v minulém ročníku cyklistické soutěže. Po jednatřiceti letech by měli cyklisté vrchol této etapy zdolat letos. Budou stoupat sedm kilometrů s průměrným převýšením šest a půl procenta.

Tuto horu zdolávají závodníci na trase Tour de France. Vypíná se do výšky 1912 metrů v jihovýchodní části Provensálských Alp. Na Mont Ventoux končila etapa cyklistického závodu desetkrát v historii. Cíl bývá v nadmořské výšce 1909 nebo 1895 metrů. Naposledy závodníci na Mont Ventoux vyšlapali v roce 2016, jako první byl na vrchu Belgičan Thomas De Gendt.

Lenka Kročilová, Iva Kovačičová