Český olympijský výbor (ČOV) považuje posunutí olympijských her takřka přesně o rok kvůli pandemii koronaviru za logické. Mimo jiné proto, že poskytne pořadatelům i sportovcům maximální možný čas na přípravu a nejméně ovlivní termínovou listinu. Léto podle ČOV vyhovuje i převážné většině sportovců.

Předseda Českého olympijského výboru (ČOV) Jiří Kejval vystoupil 23. března 2020 na briefingu v Praze. | Foto: ČTK

Japonští organizátoři dnes po dohodě s Mezinárodním olympijským výborem oznámili, že olympijské hry začnou příští rok 23. července a potrvají do 8. srpna. Letos měly být v takřka totožném termínu, pouze o den později. "Posunutí konání olympijských her o rok je logickým krokem z mnoha důvodů. Organizátorům i všem ostatním poskytne maximální možný čas na přípravu v současné situaci, která je nejistá, umožní dokončení kvalifikací a také co nejméně ovlivní sportovní kalendář," uvedl v tiskové zprávě předseda ČOV Jiří Kejval.