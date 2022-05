Historický postup po 41 letech na olympijské hry, šesté místo při první účasti české basketbalové reprezentace na mistrovství světa 2019. Izraelský kouč s českým občanstvím Ronen Ginzburg dovedl Čechy k nečekaným výšinám."Věřím, že můžeme na Eurobasketu dokázat něco velkého. Máme výborný tým a hráče. Všichni si věříme a mohlo by to být pro nás velké léto," řekl odhodlaně Ginzburg.

Čechy v základní skupině čeká duel s obhájci stříbra Srbskem, Polskem, Finskem, Izraelem a Nizozemskem. Mužstvo okolo hvězdného Tomáše Satoranského tak v nezvyklé roli - je jedním z hlavních favoritů na postup.

Satoranský se těší na zápasy v rodné Praze

"Na turnaj se už těšíme. Snad se povezeme na vlně úspěchů z mistrovství světa 2019 nebo z loňska, kdy jsme se dostali na olympiádu. V základní skupině budeme spolu se Srbskem favority, ale je to pro nás výzva a nezalekneme se toho, je to velká výzva," říká Satoranský, který hraje posledních šest let v NBA.

Zápasy v Praze bude hostit 02 arena, do které se na basketbalové zápasy vejde až 16 805 diváků. Pro Satoranského, který se v Praze narodil a začínal zde svoji kariéru tak bude mít mistrovství Evropy ještě větší náboj. "Bude to speciální. Jsem sice z Prahy, ale moc zápasů jsem tu s národním týmem neodehrál. Přichází s tím také tlak kamarádů, kteří se ptají na lístky. Bude toho hodně, ale těšíme se na to všichni," řekl s úsměvem Satoranský.

K prvnímu utkání čeští basketbalisté nastoupí 2. září proti Polsku, o den později budou hrát s favorizovanými Srby. Z každé skupiny postupují čtyři celky do vyřazovacích bojů, ty se uskuteční v Berlíně.