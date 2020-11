Jeho odvolání proti rok a půl dlouhé stopce totiž Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) neuznala. Naopak, došlo k paradoxu – distanc byl na popud Světové antidopingové agentury ještě prodloužen na čtyři roky!

Důvod: Iannone tvrdil, že před závodem v Malajsii snědl kontaminované maso, což mělo být důvodem k přítomnosti zakázaného steroidu v jeho těle. Jenže nepřinesl jediný důkaz, a tak soudci v Lausanne rozhodli: "Šlo o úmysl."

Ital by měl být mimo hru do konce sezony 2023, kdy mu bude 34 let.

"Od začátku je to noční můra," vzkázal rodák z poběžního města Vasto.

Je dost možné, že po vypršení trestu už angažmá mezi elitou nenajde… Naposledy jezdil v barvách stáje Aprilia Racing Team Gresini, v MotoGP zaznamenal jeden triumf (jedenáctkrát byl na stupních vítězů), v nižších kategoriích nasbíral dalších dvanáct vítězství.

Všechny pěkné vzpomínky přebíjí současná kauza. "Nejhorší den v životě," poznamenal Iannone.

Nepomohl ani právník, který trojici arbitrů (předsedou byl Íránec Hamid Gharaví) ihned podrobil kritice. "V životě jsem viděl řadu špatných rozhodnutí, ale tohle je hrozné," dodal advokát Antonio De Rensis.