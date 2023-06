Bavilo by vás dívat se na olympiádu, kde sprinteři běhají rychleji než Usain Bolt, plavci létají bazénem jako naspeedovaní delfíni a hory svalstva v ringu připomínají něco mezi Stallonem, Schwarzeneggerem a mytickým Héraklem? Rozhodně by šlo o pozoruhodný spektákl. A kdyby ve vás vzniklo podezření, že tito nadpozemští borci neprojdou dopingovou kontrolou, mohli byste být v klidu – žádné kontroly by totiž nebyly. Tak zní plán na „olympiádu“ s povoleným dopingem.

Usain Bolt během 56. ročníku atletického mítinku Zlatá tretra, který se konal 28. června 2017 v Ostravě. I on by měl zřejmě potíže stačit běžcům posilněným zakázanými látkami… - Ilustrační snímek | Foto: Deník/Kaboň Lukáš

Bylo asi jen otázkou času, kdy s tím někdo přijde. A přišel s tím australský podnikatel Aron D’Souza, absolvent práv v Oxfordu. Jeho nápad je jednoduchý a on sám je přesvědčen o jeho genialitě: uspořádat sportovní hry, na nichž by nebyl zakázaný doping.

Žádné kontroly, žádné zákazy. Naopak – sportovci by byli přímo podporováni v tom, aby svá těla posilovali způsobem, který oficiální antidopingové orgány světového sportu nevidí rády. Podle D’Souzy to povede k férovějším podmínkám pro všechny.

„Sportovci jsou dospělí a mají právo dělat se svým tělem, co chtějí. Moje tělo, moje volba. Tvoje tělo, tvoje volba,“ citoval zakladatele nového odvětví list The Guardian. „Za sportovce by neměl nikdo rozhodovat, ani vlády, ani paternalistické sportovní federace.“

D’Souzův projekt se jmenuje Enhanced Games, tedy něco jako „vylepšené hry“. Na webových stránkách této akce se lze dočíst, že poprvé se má konat příští rok v prosinci a pak (ideálně) každoročně. Náklady mají být zanedbatelné, vše prý bude hrazeno výhradně penězi ze soukromého sektoru.

Dopingem proti stárnutí

Přímo mordorským zlem je pro D’Souzu Mezinárodní olympijský výbor (MOV). „Už přes sto let vládne sportu jako jedna diktátorská strana. Teď je tu konečně opozice. Jsme připraveni bojovat, i když víme, že na nás budou házet špínu,“ říká svérázný vizionář.

Jako příklad nesmyslné přebujelosti olympijského aparátu připomíná studii z roku 2012, podle níž šlo z ročního rozpočtu olympijského výboru USA (skoro 800 milionů dolarů) pouhých šest procent přímo závodníkům. O šéfovi MOV Thomasi Bachovi mluví jako o monarchovi, který si létá po světě, chová se jako významný státník a bydlí v palácích.

Na programu svých her počítá s pěti disciplínami – atletikou, gymnastikou, plaváním, vzpíráním a bojovými sporty. Ne náhodou jde o sporty, které mívají s porušováním dopingových regulí časté potíže. Teď prý podle D’Souzy nebude sportovcům nikdo bránit v rozletu. Věda a sport mají kráčet ruku v ruce.

„Jsem si jistý, že například můžeme pokořit hranici devět sekund ve sprintu na sto metrů (platný rekord Usaina Bolta má hodnotu 9,58 sekundy, pozn. red.). To ale není to hlavní. Chci vidět, jak čtyřicetiletí, padesátiletí či šedesátiletí lámou rekordy, protože podpůrná medicína pomáhá proti stárnutí, je to fontána věčného mládí. Zní to jako sci-fi, ale vývoj jde tímto směrem,“ rozohnil se D’Souza.

Je to nefér a nebezpečné

Když odhlédneme od D’Souzova umanutého nutkání proklínat mocipány z MOV, je možná pravda, že všeobecné povolení dopingu by leccos usnadnilo. Možná by to bylo svým způsobem i férovější, i když profesionální sport by se změnil k nepoznání.

Pokud jsou totiž trestány individuální prohřešky, někdo vždy unikne (nebo je usvědčen až po letech a následuje poněkud trapné zpětné přerozdělování medailí). Jsou-li tresty udíleny plošně, jako třeba v rozsáhlé kauze ruského dopingu, sankce dopadnou i na nevinné.

„Chceme vytvořit pravidelnou akci, která bude pro sportovce finančně spravedlivější, na místě budou mít k dispozici podporu mentálního zdraví a také přístup k lékařům a vědcům, kteří neinvazními terapiemi mohou prodloužit jejich kariéru a umožní jim zlepšit svou výkonnost,“ říká Brett Fraser, trojnásobný účastník olympijských her v plavání, který na projektu spolupracuje.

Reakce z řad oficiálních sportovních kruhů není překvapivá. The Guardian cituje bývalou dráhovou cyklistku a dvojnásobnou olympijskou vítězku Annu Mearesovou, který je šéfkou australské výpravy pro hry v Paříži v příštím roce.

„Upřímně řečeno jde o špatný vtip. Je to nefér a nebezpečné. Tohle prostě není správný způsob, jak zacházet se sportem,“ uvedla Mearesová.