Na dotaz Deníku odepsalo tiskové oddělení MO k možnému setrvání Priščáka ve funkci „bez uniformy“ tento důvod: „Ředitel ASC Dukla je služební místo pro vojáka z povolání. Z toho vyplývá, že setrvání plk. Priščáka na této pozici tedy není možné.“

K jeho nástupci se tiskové oddělení vyjádřilo takto: „Jedná se o specifické služební místo, jehož obsazení se řídí zákonem o vojácích z povolání. V současné době se nastavují kritéria výběrového řízení, které bude v nejbližší době vyhlášeno.“

Špotáková v šoku

Je zřejmé, že Dukla nebude od 1. března mít obsazené místo ředitele, a to se nelíbí elitním sportovců, kteří se rozhodli oslovit ministra obrany ČR Lubomíra Metnara. Ozvala se slavná oštěpařka Barbora Špotáková, která se jako mnozí další připravuje na vrchol čtyřletého olympijského cyklu.

„Na olympiádě se mi podařilo třikrát uspět, a to vždy pod vedením plukovníka Priščáka. Nesmírně si ho vážím, ale především bych se ráda za jeho působení opět pokusila o něco naprosto výjimečného, a to o zisk čtvrté olympijské medaile v řadě,“ napsala světová rekordmanka, která je známá svou loajalitou k české armádě.

„Když jsem se pouhých pár měsíců před hrami v Tokiu dozvěděla o jeho konci ve vedení ASC Dukla, byla jsem v šoku. Nerozumím tomu, proč by měl končit těsně před olympiádou?“ ptala se. „Prosím, zvažte pokud je to jenom trochu možné rozhodnutí o jeho odchodu z ASC Dukla.“

Olympijské cykly by měly doběhnout

Ministrovi obrany napsal i David Svoboda, olympijský vítěz v moderním pětiboji a v současnosti trenér. Vznáší dotaz, jestli by bylo možné prodloužit funkční období stávajícího ředitele.

„Vzhledem k zákonu o vojácích z povolání předpokládám, že by snad mohl po přechodnou dobu sloužit Dukle jako občanský zaměstnanec s úkolem zabezpečit olympionikům co nejlepší podmínky pro jejich finální přípravu. Měl by tak i dost času zaškolit nástupce a předat mu funkci,“ napsal Svoboda.

Stanoviska Špotákové a Svobody podporují i další hvězdy Dukly olympijští vítězové oštěpař Jan Železný, biker Jaroslav Kulhavý, střelec David Kostelecký, cyklistický vítěz paralympiád Jiří Ježek a další šampioni Dukly.

Ministrovi napsal také Bohumír Pokorný, vedoucí starší trenér ASO kulové střelby Plzeň. „Podle našeho názoru není příliš vhodné necelý půlrok před nejsledovanější sportovní akcí měnit vedení ASC. Sport se řídí olympijskými cykly, které by měly vždy doběhnout,“ upozornil zkušený trenér.