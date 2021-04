Kajakář Josef Dostál už je zpět v akci. Přípravu na olympiádu včetně soustředění za oceánem mu zkomplikoval koronavirus. „Bylo to jako těžší chřipka. Doma jsem se z toho dostal poměrně brzo, ale na americkém kempu jsem měsíc a půl trpěl,“ přiznal.

Josef Dostál | Foto: Ivana Roháčková

„Zanechalo to na mně následky. Ještě teď mám oslabený čich. Necítím skoro žádný smrad. Ověřil jsem si to i po návratu, když jsem na procházce zkusil očichávat konvalinky. Moc nevoněly, ale snad se to zlepší,“ líčil s úsměvem.