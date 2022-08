Do dějiště MS přicestoval dřív než ostatní Dostál. „Trošku jsem se bál časového posunu. Proto jsem se rozhodl přiletět s předstihem a poslední dolaďovací tréninky jsme nechali až přímo sem. Jezdím rychlé časy a jsem z toho nadšený. Dalším plusem je to, že nejsem tak nervózní jako před olympiádou. Přistupuju k tomu s větším nadhledem a vypadá, že i to by mohla být dobrá cesta,“ přeje si čtyřnásobný olympijský medailista, který bude v Halifaxu od středy závodit na tratích 500 a 1000 metrů.