V Mnichově se představí 27 českých závodníků, tedy výrazně víc než na nedávném mistrovství světa v Halifaxu. Na ME je také vypsána řada neolympijských disciplín, a tak se dostanou na start i další, hlavně mladí závodníci, pro které budou souboje s evropskou špičkou znamenat vítanou zkušenost.

Dostála čeká velká premiéra. Vezmu starší loď, kdybych to o někoho rozbil, říká

Kajakář Josef Dostál vyhrál na zámořském mistrovství světa pětistovku a na kilometru pak dojel pátý. V bavorské metropoli se však ani v jedné z těchto tradičních disciplín neobjeví. Nově ale usedne do K4, který skončil v Kanadě až devátý, a v posádce vystřídá Jakuba Zavřela. Vyzkouší si také vytrvalecký závod na 5000 metrů.

Na pětce chce dojet do cíle

„Už před Kanadou jsme se domluvili, že na Evropě zkusím čtyřkajak, a aby z toho byl nějaký měřitelný výsledek, nebudu s tím - s výjimkou pěti kilometrů - kombinovat jinou disciplínu,“ vysvětlil dvoumetrový obr.

„Po návratu z Kanady jsem si zvládl odpočinout a něco i natrénovat. Na čtyřkajaku nám něco šlo líp a něco ještě líp,“ usmíval se devětadvacetiletý duklák, který se krátce před letními vrcholy odhodlal ke změně trenéra, když svého dlouholetého kouče Karla Leštinu vystřídal Pavlem Davídkem.

Mašina na tituly. Dostál převálcoval soupeře, je mistrem světa. Fuksa má bronz

Pět kilometrů pojede Dostál na mezinárodní seniorské úrovni vůbec poprvé. „Je to pro mě spíš doplňková disciplína. Taktiku nemám žádnou, snad dojet do cíle a uvidíme, co z toho bude,“ zmínil pětinásobný mistr světa.

Myslí opět hodně vysoko

To kanoista Martin Fuksa nebude v Mnichově nijak experimentovat a zůstane věrný svým tratím. V Halifaxu zažil bronzový světový šampionát a se dvěma cennými kovy byl spokojený.

„Když jsem tam odjížděl, měl jsem upřímně trochu větší ambice. Ale s tím, jak jsem se pral s časovým posunem a nejezdilo se mi vůbec dobře, jsem opravdu rád, jak jsem to zvládl a získal dvě medaile. I když jsem si přál, aby zářily víc, beru to pokorně. Doufám, že mi tato zkušenost pomůže i do budoucna,“ vyjádřil se závodník Dukly Praha.

Fuksa prožil v Halifaxu bronzový šampionát. Skončil třetí i na kilometru

Cíle má i teď nejvyšší. „Především si chystám odvetu na Rumuna Catalina Chirilu, který mě v Kanadě dvakrát porazil. Když podám stoprocentní výkon, vím, že dokážu být na stupních hodně vysoko,“ zaprorokoval si.

„Jakmile se pocit z jízdy zlepší, věřím, že se zlepší i výsledek. Momentálně se mi jezdí skvěle a zase mám chuť závodit,“ pravil desetinásobný mistr Evropy bojovně.