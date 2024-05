Pod pěti kruhy bude letos závodit počtvrté. Z dosavadních tří olympijských účastí kajakář Josef Dostál vybojoval čtyři cenné kovy, ve francouzské metropoli by jejich počet chtěl rozšířit. „Hrozně rád bych si z Paříže přivezl pátou olympijskou medaili. Budu se snažit nastavit tělo a mysl tak, aby to dopadlo výborně,“ usmívá se.

Josefu Dostálovi začíná olympijská sezona. | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

Po Tokiu změnil trenéra, což se projevilo i na přípravě. „Je trochu jiná než dřív, ale stejně svědomitá. Výměna trenéra se projevila na tréninkovém plánu,“ míní Dostál před startem sezony, v níž bude jezdit jen K1 1000 metrů. „S trenérem Pavlem Davídkem jsme se o přípravě radili s úspěšným kanoistickým klanem Fuksových.“

Zkrachovalá hvězda z Luneticu v kleci. Clash je pro Kociána jako odvykačka

Důvodem byl loňský titul mistra světa Martina Fuksy v olympijském kilometru. „Nějak mi došlo, že ti Fuksové z Nymburka vědí, jak na to. Proto jsem z trenéra Petra Fuksy na soustředění po večerech tahal rozumy a nechal si poradit. Probírali jsme tréninky, jejich intenzitu v různých období a další detaily,“ říká.

Po snížení kajakářovy váhy se zmenšil ponor lodi

Další novinkou byla úprava jídelníčku a snížení váhy. „Bylo potřeba poladit závodní stroj a osvědčilo se to. Na trénincích mohu vydat víc energie. Jsem štíhlejší a lehký, jak junior,“ culí se jednatřicetiletý sběratel medailí, jemuž na soustředění vařila sestra jeho přítelkyně Anežky Karolína Paloudová.

„Hodně jsme omezili jednoduché cukry a zpracované potraviny. Zaměřili jsme se i na to, co a kdy jím. Vlastně jím víc než dřív, ale jinak,“ vysvětluje dvoumetrový obr, který se po ‚dietě‘ dostal na 108 kilogramů. „Míval jsem o šest, někdy i osm kilo víc. Cítím se dobře, loď má menší ponor, a to je vždycky přínos.“

Nechtějí do olympijské vesnice. V Paříži máme pronajatý barák, říká Fuksa

V minulosti se snažil zapojovat do vícečlenných posádek, ale nyní se soustředí jen na singlkajak. „S Radkem Šloufem jsme posledně v Tokiu získali bronz, ale po změně distance nám pětistovka nešla. Stejné je to i se čtyřkajakem. Roli hraje i to, že v Paříži je singl až na konci programu a bude potřeba být v plné síle,“ pokyvuje hlavou.

Rodák z Prahy se přes zimu tradičně připravoval v Kalifornii. „Vyhovuje mi to tam. Mám tam uschovanou loď a za ty roky vím, kdy a kam vyrazit na ryby,“ připomíná svou vášeň, která mu pomáhá odreagovat se od tvrdého tréninku.

Josef DostálZdroj: se svolením Ivany Roháčkové

Nyní ho při úvodním světovém poháru v Segedínu čeká ostrý start do sezony. „Zatím mám vyjetou olympijskou kvótu pro Česko, v Maďarsku ji budu pro sebe potvrzovat. Sejde se tam nejužší špička. Domácí závodníci Kopasz a Varga, Portugalec Pimenta nebo Australané budou ve formě. Věřím, že navážu na tréninkové ukazatele a předvedu kvalitní výkon,“ doufá a připouští, že pak už nepojede na další SP do Poznaně ani na ME.

Dojemné sbohem. Domlácený srdcař Brož končí v Oktagonu a těší se zpátky na led

Dalším závodem tak bude pravděpodobně až olympiáda, kam vyrukuje s červenou lodí s černými pruhy. „Jsem jako býk, co má před sebou červený prapor a který ho dělá agresivním,“ vtipkuje a dodává. „Červená je tak trochu návrat ke kořenům. Červený byl i můj první kajak.“

Olympijské medaile Josefa Dostála

Londýn 2012 - bronz K4 1000 m

Rio de Janeiro 2016 - stříbro K1 1000 m, bronz K4 1000 m

Tokio 2020 - bronz K2 1000 m

V Paříži má zajištěný pro tým ubytování mimo olympijskou vesnici. „Bydlet budeme v pronajatém apartmánu. Bude to blíž na závodiště a důvodem je také strava, která pro mě v minulosti nebyla ideální. Vařit bude Karolína. Klid a pohoda mohou přinést plusové desetiny, nebo i malé vteřiny,“ upozorňuje.

Do Paříže hodlá dorazit až dva dny před prvním startem. Dřív to nemá význam, protože na jezeře budou závodit veslaři. „Nic příjemného pak nebude semifinále a finále v jeden den, ale je to stejné pro všechny. Už to tak bylo i v Tokiu. Děláme maximum, abych to zvládl,“ přeje si pátý muž posledního olympijského finále K1.