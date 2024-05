/FOTO,VIDEO/ Josef Dostál dojel v úvodním závodě světového poháru v Szegedu čtvrtý na kilometrové trati. Mezi kajakáři jasně vyhrál Maďar Bálint Kopasz. Před Čechem v K1 ještě skončili další Maďar Adam Varga a Portugalec Fernando Pimenta. Na něj čtyřnásobný olympijský medailista ztratil 66 setin.

Josef Dostál v Szegedu potvrdil formu čtvrtým místem | Video: se svolením Anny Navrátilové/kanoe.cz

„Snažil jsem se držet na dosah Pimentovi. Nevím, jestli jsem se sklouznul na vlnce, možná trošku. Hlídal jsem si to zezadu a pak jsem si říkal, že není nač čekat. Opravdu jsem tam nechal všecko," vyprávěl Dostál v nahrávce pro média.

Interní souboj o účast na OH s krajanem Ondřejem Hirschem vyhrál suverénně, druhý český kajakář byl jen ve finále C. „Čtvrté místo je oproti loňskému desátému úžasné. Vyhrál jsem rozjížďku a semifinále, bylo vidět, že na to mám. To je dobrý ukazatel před Paříží,“ pokračoval.

Zlatý debl hlásí návrat. Krejčíková se Siniakovou budou v Paříži hájit triumf

Po světovém poháru byla oznámena olympijská nominace. V ní kromě Dostála nechybí kanoista Martin Fuksa, který v Szegedu onemocněl a raději odjel domů. V Paříži pojedou s bratrem Petrem Fuksou i C2 500 m, na kajakářskou pětistovku do Francie vyrazí Jakub Špicar a Daniel Havel.

Poslední místo patří Anežce Paloudové (K1 500 m), Dostálově přítelkyni, která si olympijskou místenku vybojovala v dokvalifikaci, která v Maďarsku předcházela SP.

Všichni nominovaní kromě Dostála se ještě před olympiádou zúčastní mistrovství Evropy, které se koná v polovině června právě v Szegedu. „Naše hvězdy potvrdily výkonnost už v dubnu. Je úžasné že výpravu doplnila Anežka Paloudová, která teď předvedla parádní výkony. Nyní se už můžeme plně zaměřit na olympiádu,“ sdělil šéftrenér reprezentace Pavel Hottmar.