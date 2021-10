Trojnásobná olympijská medailistka se objevila při střelbě na simulátoru. „Spíš jsem zvyklá na reálnou střelbu. Na druhou stranu jsem si to ale ještě nikdy nezkoušela,“ přiznala Špotáková, která je pravidelnou účastnicí armádních výcviků a na vojáky nedá nikdy dopustit.

Olympionici si na trenažeru vyzkoušeli, jak se jezdí s bojovým vozidlem Pandur. „Zážitek to byl bezvadný,“ prozradil kajakář, který na nedávných OH v Tokiu vybojoval bronz na deblu s Radkem Šloufem. „Bylo zajímavé vyzkoušet si zaměřování cíle, pálit na pěší i pohybující se cíle.“

