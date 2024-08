Josef Dostál a Anežka Paloudová po postupu do finále | Video: se svolením ČSK-media

V rozjížďce skončili snoubenci druzí a na šampionátu v neolympijských disciplínách si zajistili postup do sobotního finále. „Přes jeho záda nic moc nevidím, takže zatímco Josef věděl, jak se pohybujeme, já jsem moc netušila a hrozně jsem to tam chtěla rvát. Asi to bylo až moc,“ usmívala se Paloudová směrem k olympijskému vítězi v K1.