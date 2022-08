Rychlostní kanoistika je letos součástí multisportovního evropského šampionátu v Mnichově, takže kontinentální boje o medaile začnou necelé dva týdny po skončení MS v kanadském Halifaxu. Pětinásobný mistr světa Dostál už byl před MS rozhodnutý, že své hlavní disciplíny na ME nepojede. "Dohodli jsme se dopředu s tím, že svoje touhy uspokojím na mistrovství světa, které je největším vrcholem. Pořád mi zbyde forma, takže je to šance, aby se vyzkoušelo, jak můžu čtyřkajaku ve vrcholné formě pomoci," řekl.

Čtyřkajak Jakub Špicar, Radek Šlouf, Jakub Zavřel a Daniel Havel si na MS výborně vedl v semifinále, ale finále se mu tolik nevydařilo a skončil devátý. "Ve finále jim bohužel něco nesedlo, ale to se jim letos stalo už na Světových pohárech. Možná tam pracují nervy," komentoval Dostál výkon kolegů.

Do čtyřkajaku usedne až nyní těsně před ME, protože po dohodě s koordinátorem posádky Janem Štěrbou nechtěl narušovat přípravu čtveřice na světový šampionát. "Tři zbývající kluci jsou sjetí dobře. Já si tam sednu na čtyři tréninky a pak rovnou odjíždíme na mistrovství Evropy," přiblížil.

Vedle čtyřkajaku na olympijské distanci si zkusí i vytrvalostní závod na 5000 metrů. "Pojedu to poprvé, co jsem v dospělých, na mezinárodní úrovni. Dohodli jsme se s trenérem, že si vezmu starší loď, kdybych to o někoho rozbil, aby to nebyla škoda," uvedl. Vytrvalost by mu chybět neměla. "V tréninku deset, patnáct kilometrů ujedeme. Bude dost záležet na taktice, koho píchnu pádlem do žeber, koho ohodím, abych se dokázal dostat dopředu," podotkl s úsměvem Dostál.

Na taktiku se ptal trenéra Pavla Davídka, který na této distanci závodil. "Vysvětlil jsem mu, že je to kontaktní. Startuje kolem třiceti lodí, hromadný start. Je to maso. Pro nás je to vlastně trošku pro zábavu, aby si vyzkoušel jinou trať. Myslím, že trénink dobrý," konstatoval Dostálův kouč.

Potřeboval změnu

Pár týdnů před mistrovstvím světa ho Dostál oslovil, protože potřeboval změnu a chystal se opustit dlouholetého trenéra Karla Leštinu. "Prakticky ze dne na den jsem se musel přeorientovat z pozice fyzioterapeuta a závodníka na trenéra. První trénink jsem ani neměl stopky. Ještě mi něco schází do toho trenérského postavení," řekl Davídek, který byl Dostálovým dlouholetým parťákem. "Náš vztah je založen na něčem jiném než rolích závodník-trenér. Jsme dobří kamarádi a z toho vychází ten náš pracovní vztah," přiblížil kouč.

Na mistrovství světa připravil Dostála především na pětistovku, která je jeho nejsilnější tratí. "Můj nový trenér mi před startem povídal: 'Tak si to běž užít, ukaž jim, kdo je (na pětistovce) král.' Tak jsem do toho jako král vstoupil a nenechal jsem jim čuchnout," vyprávěl čtyřnásobný olympijský medailista Dostál poté, co se znovu podíval na záznam suverénní zlaté jízdy. "Už jsem to viděl třeba sedmkrát a pokaždé se mi to líbí," pochvaloval si.