„Vůbec jsem nebyl nervózní, těšil jsem se jako už dlouho ne. Sešel jsem se s dobrou formou, což na domácích závodech nebývá zvykem. Těšil jsem se, až konečně spadnou bloky, budu moct ukázat, co ve mně je. Myslím, že se to dneska povedlo,“ vyprávěl po suverénním vítězství v kilometrovém závodu v Račicích.

Dlouhé týdny trávil hlavně přípravou. „Snažil jsem se na testovací závody naladit. Jindy to jezdíme z polovičního tréninku. Tím, že odpadly Světové poháry, jsme se mohli víc soustředit na ježdění a máme víc natrénováno,“ pokračoval.

Na testovací závod si vzal delší pádlo, které měří 223 centimetrů. „Bylo to příjemné. Musíme se o tom ale pobavit s trenérem, jaká byla závodní frekvence. Ještě budu zkoušet jiný typ, ale prodloužení mi může pomoci,“ přemítal dvoumetrový obr o možném zlepšení.

Krok dopředu

„Při závodě nemusím být tolik předkloněný a měl bych lépe cítit vodu. Mohl by to být krok dopředu, protože na některých záznamech ze starších závodů je vidět, že hlavně při jízdě v povětru jsem do vody hrabal,“ vysvětloval Dostál.

Majitel tří olympijských medailí si na jaře našel čas na hobby. Když nezávodil, nic mu nebránilo v rybaření. „Pozvala mě Katka Švagrová, jedna z nejlepších českých rybářek, na mouchu a povedlo se mi zaháknout obrovského duháka. Bohužel jsem ho nevytáhl. Musel mít kolem 68 centimetrů,“ litoval 27letý sběratel medailí.

Za čtrnáct dní mu Švagrová poslala fotku a vypadá to, že toho samého pstruha duhového vytáhla. „Byla to fakt nádherná ryba. Životní ryba, ale utekla mi. Asi se na ni budu muset jet ještě podívat. Kdybych byl profík, tak bych ji udolal. Nicméně mám přednosti jinde než v rybaření,“ usmíval se člen Dukly.

Olympijský sen trvá



Spokojenost. Tak zhodnotil vítězství na K2 s Josefem Dostálem jeho parťák Radek Šlouf. Posádka dvojkajaku trénuje a závodí s vidinou tokijské olympiády.



Podle všeho jim to v Račicích na kilometrové trati fungovalo. „Minimálně osmistovka byla super. Pak přijde povel, zkoncentrujeme se a oba se snažíme do finiše zrychlovat. To klaplo, ale vydrželo nám to jen třicet metrů. Máme rychlost stupňovat až na čáru, ale tentokrát nám došly síly,“ popisoval závěr Šlouf.



Sezonu bez jasného vrcholu bere Radek Šlouf, jak je. „Loni jsme si vyjeli olympijské místo. Já na hrách nebyl, a tak pro mě zůstává cíl stejný. Chtěl bych si pod pěti kruhy zazávodit, a když už bych tam byl, tak by to mělo stát za to. Zvlášť když sedím v lodi s takovým kajakářem jako je Pepa. Olympijský sen dál trvá,“ dodal.