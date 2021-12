Stížnost podaná u Indiana Horse Racing Commission uvádí, že veterinář našel bzučák na trati po závodě. Mendez byl dočasně suspendován a čeká na slyšení před radou sportovních komisařů.

Podle dostihového severu paulickreport.com se americký žokej přiznal k tomu, že použil nelegální elektrický přístroj při výcviku koní i během závodu. Kromě dvacetiletého zákazu činnosti mu hrozí i pokuta 10 tisíc dolarů (225 tisíc korun).

Mendez loni zažil nejlepší rok kariéry, když vydělal sobě, trenérovi a majiteli koně 890 tisíc dolarů (20 milionů korun). Letos zatím získal na prize money 800 tisíc dolarů (18 milionů korun), když ovládl 38 z 138 závodů.

Another Jockey caught stealing from horseplayers: Indiana Grand’s Leading Quarter Horse Jockey, Sammy Mendez, Faces Ban For Use Of Electrical Device.

His winner race where he uses the Buzzer is below.

