V Kataru ho čeká přes zimní měsíce pátá dostihová sezona. Loni tam vyhrál třicet dostihů, a přestože ji musel kvůli čínskému viru předčasně ukončit, byl tam podle počtu vítězství druhým nejúspěšnějším žokejem. Ale považte, co ho nyní čeká po příletu do Dauhá.

„Nejdůležitější je, že se tam dostihy konají, i když to bude zřejmě bez diváků. Jenže proces, než se k ježdění dostanu, je docela složitý,“ začal své vyprávění přední český žokej, který vyhrál více než 550 dostihů (mj. čtyřikrát polské a jednou maďarské derby) a v roce 2015 získal titul polského šampiona.

Před odletem byl testován na covid-19. I když byl výsledek negativní, opravňoval ho pouze k cestě do Kataru. Předem ale věděl, co bude následovat po příletu do emirátu. „Musím na další test, a i když bude v pořádku, půjdu na týden do karantény,“ líčil.

„Navíc je nutné vyplnit hromadu papírů a stáhnout si mobilní aplikaci, kde se rozsvěcují tři barvy: červená, oranžová a zelená,“ pokračoval. Když bude všechno v pořádku, za sedm dní se rozsvítí zelená a bude moct do práce.

„Pokud ale zelené světélko nezabliká, nedostanu se ani do obchodu a tím méně do restaurace, kde se host může zdržet maximálně dvě hodiny.“ Zákaz se nedá obejít. Barvu v mobilu všude kontroluje ochranka. „Ale beru to pozitivně. Prostě je taková doba a tohle k ní patří. Jen škoda, že kvůli karanténě nestihnu první mítinky. Pak už to snad pojede normálně,“ říká ostřílený žokej.

Také v Polsku bez diváků

Tomáš Lukášek startoval v neděli ještě v Polsku, kde prestižní Velkou varšavskou ovládl český kůň Nagano Gold, jehož výhra tak trochu zanikla ve víru zpráv z Velké pardubické. Vystoupení šestiletého hnědáka mělo podle Lukáška u našich severních sousedů velký ohlas. „Určitě splnil roli favorita. Jeho start byl pro organizátory opravdu výjimečný, neboť většinou běhá ve Francii,“ sdělil Deníku.

„Říkám pro organizátory, protože mítink se uskutečnil bez diváků, kterých normálně chodí 20 až 30 tisíc. Pro vítěznou stáj V3J to tak bylo trochu smutné, jelikož si pořádně neužila slavnostní ceremoniál.“

Nagano Gold měl v sedle francouzského vítěze zářijového Poháru žokejů z Velké Chuchle Vincenta Cheminauda. Svěřenec trenéra Václava Luky mladšího trénující ve středisku v Bošovicích získal pro stáj tři čtvrtě milionu korun.

A to je v době, kdy se jinde v Evropě dotace krátí, vysoká částka. I díky ní letos v přepočtu vydělal už téměř 2,5 milionu korun, celkově v kariéře už přes 7,5 milionů.

Tomáš Lukášek skončil ve Varšavě třetí s klisnou Nemezis. „To bylo víceméně očekávané umístění,“ dodal šestatřicetiletý žokej, aktuálně v Českém šampionátu druhý za Janem Vernerem. Vzhledem k tomu, že se počítají jen domácí vítězství, první český titul už nezíská.