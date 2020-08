Tříletý hnědák ze srbské stáje Lastin Put LP měl nebývale silnou koncovku. Jeho trenér Václav Luka však po vítězství mírnil euforii směrem k Českému derby.

„Bylo to nečekané a úžasné. Vůbec jsem nevěřil, že by dokázal překonat vzdálenost, která ho krátce před cílem dělila od vítězství. Upřímně jsem byl velmi překvapený. Přihlásili jsme do rakouského derby v Ebreichsdorfu, ale po tomto výkonu bude startovat v Chuchli. Ovšem vítězství směrem k derby nepřeceňuji. Výhra v generálce rozhodně neznamená, že bychom byli favority,“ poznamenal Luka.

Svůj názor připojil i vítězný žokej Petr Foret: „Derby je úplně jiný dostih a musíte v něm mít kromě umění i notnou dávku štěstí.“ Jeho slova potvrzuje i známé úsloví, že derby mnohdy nevyhrává nejlepší dvojice, ale ta nejšťastnější.

Mohou jimi být i druhý Swinging Thomas s žokejem Janem Vernerem, i již vzpomínaný Rate s žokejem Milanem Zatloukalem, který mohl mít jen slabší chvilku. Největším favoritem je nadále slovenský Opasan, který bude startovat až přímo v Českém derby.

Ve druhém vrcholu sobotního mítinku Cena Nory Jeane na 1600 metrů zvítězila favorizovaná Tularka. Dosáhla na první jedničkový triumf a pod předloňským žokejem–šampiónem Davidem Liškou završila čistý hattrick.