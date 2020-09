V sobotu se uskuteční významné dostihy v čele s Velkou cenou Prahy CK Martin Tour, v neděli se představí v Evropském poháru žokejů velké hvězdy včetně „dostihového Messiho“, Belgičana Christophe Soumillona, loňského držitele poháru.

A právě on bude v akci už v sobotu ve Velké ceně Prahy na 1600 metrů. Povede klisnu Rabbit Havana (3,50:1), čímž se velmi zvyšují její šance. Favoritem však bude Torque Power (předběžný kurs 1,85:1) s žokejem Jaroslavem Línkem.

V poli sedmi startujících jsou i dvě tak trochu „exotické“ klisny Pyjamarama a Historic Event bulharského trenéra Nikolaje Ivanova působícího v Řecku.

Další jeho řečtí svěřenci startují i v neděli, ale jejich šance snad s výjimkou Garlizaineho v EJC Lokotrans Middle nejsou příliš velké.

Špičková zahraniční konkurence

Dotace Velké ceny Prahy je 600 000 korun, stejně jako Velké ceny Českého turfu, ve které se utkají špičkoví vytrvalci. Na trati 2400 metrů je favoritem spolehlivý Arcturus, třetí z Českého derby (2,33:1).

V neděli se představí pět špičkových zahraničních žokejů. Vévodí jim už vzpomínaný Christophe Soumillon.

Pár čísel a údajů hovoří za vše. Ve své kariéře vyhrál kolem 3700 dostihů, mezi nimiž je velké množství výher v nejvyšší kategorii G1. Za všechny vzpomeňme Dubai World Cup, kde triumfoval v letech 2018 i 2019, dvakrát vyhrál i Cenu vítězného oblouku ve Francii, a další výčet by zabral mnoho řádek.

Spolu se Soumillonem tvoří zahraniční konkurenci dva Němci Alexander Pietsch a Maxim Pecheur. První z nich je dvojnásobným německým šampionem, druhý vycházející hvězdou. Čtvrtým do party je Francouz Anthony Crastus, který se už blíží tisícovce vítězství. Pátým je pak mnohonásobný slovenský šampion Jaroslav Línek.

Představí se i Martina Havelková

Českých žokejů nastoupí také pět: Tomáš Lukášek, Adam Florian a Jan Verner pojedou všech pět dostihů započtených do Poháru žokejů. Na divokou kartu uvidíme ve dvakrát zkušeného Jana Ráju a jednou také první ženu v Evropském poháru žokejů Martinu Havelkovou.

„Jsem rád, že i za stávající nepříznivé situace se podařilo zajistit tak kvalitní účast,“ řekl za pořadatele Tomáš Machovský a trenér Václav Luka mladší, který se na akci významně podílí, dodal: „Vypadá to, že by Soumillon mohl účast v Praze trvale zařadit do svého každoročního programu.“

Každý s žokejů (s výjimkou dvou držitelů divokých karet) se zúčastní pěti bodovaných dostihů. Tím s největší dotací je EJC Leram Million na 1400 metrů s dotací 1,2 miliony korun. V poli osmi startujících je velkou favoritkou v pěti dostizích neporažená německá klisna Jin Jin (1,70:1) trenéra Bohumila Nedorostka, který působí u našich sousedů.

V sedle bude mít Maxima Pecheura, který ji vedl při všech startech. Na paty jí jistě bude chtít šlapat i Troizilet (6:1), předloňský vítěz tohoto dostihu. V sedle bude mít právě Soumillona.

Do Chuchle Areny s rouškou

Pokud jde o diváckou účast, ta je limitována počtem 2000 návštěvníků. Zbylé vstupenky, pokud nebyly zakoupeny v předprodeji, se budou prodávat u pokladny. Jestliže chce mít dostihový fanoušek jistotu vstupu, musí přijít včas.

A nesmí zapomenout na roušku. Její nošení bude v celém areálu povinné. Na uvedené dostihové dny neplatí volný vstup držitelům ročního kupónu MHD, nahraném na kartě Lítačka.

Opatření se mohou podle situace na poslední chvíli změnit, více na webu www.velka-chuchle.cz.