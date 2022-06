Tuto sobotu si však Brittney a Cherelle měly konečně promluvit po telefonu. Jenže spojení hovoru nakonec přes všechny přípravy selhalo, údajně kvůli liknavému přístupu pracovníků americké ambasády v Moskvě. V rozhodující chvíli tam prý nebyl k dispozici nikdo, kdo by provedl patřičné technické kroky. O víkendu totiž nejsou úřední hodiny.

„Byla jsem nasr…,“ řekla v rozhovoru pro AP rozlícená a zklamaná Cherelle Grinerová, podle níž se telefonický hovor připravoval dva týdny. „Strašně mě to ranilo, byla jsem z toho úplně hotová,“ dodala partnerka jedné z nejlepších basketbalistek planety.

Zámořské ministerstvo zahraničí k věci zveřejnilo stručné prohlášení s diplomaticky formulovanou omluvou: „Hluboce litujeme, že Brittney Grinerová nemohla mluvit svou ženou kvůli logistické chybě.“

Grinerová hrávala během pauzy ženské NBA několik sezon za ruský Jekatěrinburg a právě tam mířila i v únoru, když přistála v Moskvě. Bylo to těsně před vypuknutím války na Ukrajině a sérií západních sankcí vůči Putinovu režimu. Je celkem zjevné, že známá Američanka je pro Rusy vítaným rukojmím. Proto už čtyři měsíce trpí za mřížemi.

Množí se však pochybnosti, zda americké úřady skutečně dělají všechno možné, aby ji odtamtud dostaly. Řada kritiků vládních kroků upozorňuje na to, že Grinerová jako Afroameričanka, otevřeně se hlásící k homosexualitě, zkrátka není pro washingtonské byrokraty prioritou.

„Má důvěra v americkou vládu je teď nulová. Když nejsou ani schopni spojit jeden hovor mimo úřední hodiny, jak jim můžu věřit, že skutečně jednají o propuštění mé manželky a jejím návratu domů? To je přece mnohem náročnější úkol než jeden sobotní telefonát,“ stěžovala si Cherelle Grinerová, která už delší dobu – neúspěšně – usiluje o setkání s prezidentem Bidenem.

