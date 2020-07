Výkon českých jedniček, které kvůli zranění Slukové vynechaly poslední dva díly Beach Series, sice zůstal za očekáváním, přesto zase zlomily odpor soupeřek a slavily další výhru bohaté kariéry.

„Z naší strany to nebyl až tolik vydařený zápas. Udělaly jsme strašně moc chyb. V prvním setu jsme se vůbec nechytaly. Holky z druhé strany nemusely skoro hrát. Pak jsme balony trošku sbíraly, ale celkově to nebyla žádná sláva. Na druhé straně to byl napínavý tříseťák, který se divákům musel líbit,“ uvedla Markéta Nausch Sluková.

Zdravotní problémy českou olympioničku nepustily do závěrečných turnajů pětidílné Beach Series v plážovém volejbalu. Hvězda se ale po nucené absenci v Chodově u Karlových Varů i v Praze na Strahově ale na exhibici v Uherském Hradišti stihla vykurýrovat a pobavit natěšené fanoušky.

„Je to lepší, ale ne úplně v pohodě,“ přiznává Nausch Sluková. „Dál hledám a zkoumám, co se mi děje, ale slíbily jsme, že sem přijedeme a taky jsme nechtěly zklamat organizátory ani fanoušky,“ vysvětluje. „Říkaly jsme, že jeden zápas zvládneme. Bohužel zrovna dneska bylo počasí na padnutí, ale nakonec jsme to zvládly,“ oddechla si.

České jedničky ovšem měly na Slovácku namále. Sluková s Hermannovou nezvládly první set, v tom druhém zase odvracely mečbol soupeřek a v úvodu třetí sady dokonce prohrávaly 0:5. Přes to všechno vypjatou bitvu zvládly. „Vždycky je hezké odcházet z vítězstvím než s porážkou,“ ví dobře Nausch Sluková.

Po těžkém duelu si oddechla i Hermannová. „Zaspala jsme první set, pak už to bylo trošku lepší. Klobouk dolů, že nejstarší hráčka na hřišti za všemi balony běhá jako ratlík. Jsem ráda, že jsme to otočily do vítězného konce,“ radovala se.

Poražené litovaly hlavně zpackané koncovky druhého setu i prohraný tie–break. „Rozehraný byl dobře. Bohužel nám v koncovce chybělo ještě více klidu a z mé strany o o něco lepší servis. Holky ale hrály dobře v koncovkách, takže si to uhrály,“ uvedla sportovně Michaela Kubíčková, která si exhibici na Slováckém létě i přes prohru náramně užila.

„Já jsem se sem chtěla podívat hodně dlouho, ale akce vždy koliduje s turnajem v Gstaadu, takže dříve bylo těžké se sem dostat. Jsem ráda, že jsme si tady alespoň letos mohly zahrát,“ prohlásila Kubíčková.

Úžasnou atmosféru si užila také Kvapilová. „Byla to výborná akce se skvělými fanoušky. Zaujal mě i večerní program, zápas proti výborným soupeřkám už byl jenom příjemný bonus,“ řekla s úsměvem sympatická blondýna.

Mezinárodní sezona v plážovém volejbale je kvůli koronaviru zastavena do konce září. Sluková s Hermannovou za pár týdnů odjedou na soustředění do Polska, hlavní akcí sezony je mistrovství Evropy v Lotyšsku. V Jurmale se bude hrát od 16. do 20. září.

Kromě toho české reprezentantky absolvují také turnaje v Číně nebo Mexiku. Kubíčkovou a Kvapilovou zase čeká první zahraniční turnaj v Polsku, chystat se budou i na mistrovství České republiky.

Oba páry dál zůstávají ve hře o účast na přesunutých olympijských hrách v japonském Tokiu. „Počítáme s tím, že olympiáda a bude a hodláme se na ni kvalifikovat,“ říká odhodlaně Kvapilová.

„Ani my nejsme zatím kvalifikované, ale věřím, že nám odklad pomůže. I když to zprvu byla velká rána, nyní máme více času na trénink,“ dodává Hermannová.

Plážový volejbal, exhibice při Slováckém létě 2020

Ženy: Nausch Sluková, Hermannová - Kubíčková, Kvapilová 2:1 (17:21, 23:21, 20:18)