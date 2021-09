Ve snaze kopnout loď do cíle Fuksa vypadl z kanoe a skončil ve vodě. Špičkou lodě už ale protnul cílovou čáru a obavy z diskvalifikace se tak nenaplnily. Po pátém místě na předloňském MS i letošních olympijských hrách se vrátil na stupně vítězů.

"Každá medaile je samozřejmě super, ale když jsem ve finiši šel před toho Moldavce, tak jsem si říkal jediný - mistr světa, mistr světa, jeď, jeď! Ale tak neskutečně jsem vytuhnul, že jsem ten cíl tlačil očima dopředu. Pak jsem tam ještě nějak tu loď kopnul, ale neměl jsem vůbec sílu se tam udržet a prostě jsem spadnul," řekl v rozhovoru pro Českou televizi Fuksa. "Nějak jsem doufal, že ta špička v cíli určitě byla, a tělo když vypadne před cílem, tak to nevadí," dodal.

Bronz pak přidal Fuksa na trati 500 metrů čtyřkajak, do něhož společně s Jakubem Špicarem, Danielem Havlem a Janem Vorlem usedl bronzový olympijský medailista z deblkajaku Radek Šlouf. "Jsem moc spokojený, že jsme udělali medaili. Když jsem do toho šel, měl jsem sen vrátit čtyřkajak tam, kam patří, tedy na pódium. Moc děkuju klukům, že to vyšlo, ten měsíc přípravy pro mě byl hezký. Jsem rád, že jsem se nerozhodl pro volno," uvedl Šlouf v tiskové zprávě svazu. "Medaile je sladká. Byli jsme od ní v průběhu sezony kousek a konečně se nám to podařilo," doplnil nováček v posádce Vorel.

Těsně za medailovými pozicemi zůstala na kilometru kajakářka Anežka Paloudová. Stříbrná medailistka ze světového šampionátu do 23 let a někdejší úspěšná sjezdařka se na neolympijské trati prosadila na čtvrté místo.