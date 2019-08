Od začátku bylo jasné, že největší persony jako LeBron James či Stephen Curry dají šampionátu v Číně vale. Těch důvodů je několik.

Zásah do odpočinkového období

Sezona v NBA je dlouhá. Ty nejlepší kluby odehrají až ke stovce utkání. Většinou od října do června. Hráči leckdy absolvují tzv. zápasy back to back. Tedy dva ve dvou dnech. Do toho cestování. V případě MS by museli absolvovat dalších minimálně dvacet zápasů. Ať už soutěžních nebo přípravných. Do toho dlouhá štreka. Ano, Čína je finančně zajímavá destinace z hlediska reklamy, na druhou stranu je vidět, že i pro největší hvězdy nejsou peníze vše.

„Své rodiny kolikrát nevidí. Navíc se najdou tací a není jich málo, kteří mají své podnikatelské aktivity a letní čas je jediný, kdy se jim mohou naplno věnovat,“ vysvětluje C. J. McCollum, stávající hvězda Portlandu.

LeBron bude třeba točit film po vzoru Michaela Jordana. Dokonce se bude jmenovat stejně, Space Jam. Tedy Space Jam 2… A do toho by měli být dalších sedm, osm týdnů mimo domov nebo své zájmy? To už by z toho roku neměli volného téměř nic.

Přípravy na novou sezonu



Být součástí svého klubu v NBA je velká zodpovědnost. James Harden dává před světovým vrcholem přednost pilování spolupráce s dalším skórerem Russellem Westbrookem, který dorazil za ním do Houstonu z Oklahomy. Kromě nich odřekli například Anthony Davis, DeMar DeRozan, Damian Lillard, kteří se chtějí také stoprocentně připravit.

Zranění

Žádný z hráčů si nechce vzít na triko, že se zranil v reprezentaci. Jako memento nad nimi visí rok 2014 a těžké zranění Paula George, který nejenže se nezúčastnil MS v Turecku, ale nakonec vynechal podstatnou část sezony v nejprestižnější klubové soutěži na světě. Přesto po oznámení širší nominace vypadlo z „Dream Teamu“ několik person kvůli zdravotním trablům. Necelý měsíc před MS Kyle Lowry, P. J. Tucker a De´Aaron Fox. K nim se po přípravě v Austrálii zařadil Kyle Kuzma. Znamená to, že trenér Gregg Popovich nemusel žádnému z ostatních vystavět nemilosrdnou stopku.

Žádná z hvězd nechce zažít propadák

Je to začarovaný kruh. Tím, že MS odříkají nejlepší hráči na světě, spouští mašinérií dalších omluvenek. „Nikdo si nechce vzít na triko, že Američané nemusejí být na turnaji těmi nejlepšími. Působí to jako dominový efekt,“ poukazuje hráč, který našel zálibu v novinářské práci a píše pro různé weby v NBA.Nejdříve se šampionátu vzdaly největší hvězdy, potom hráči pomyslného béčka a tím to nekončilo. A tak ve výběru USA zůstali převážně mladší hráči.



Zdá se, že není daleko od pravdy.

První krach přišel v přípravě, Američané poprvé v historii prohráli s Austrálii. Navíc před největší návštěvou, která kdy na basketbal přišla (52 079). Konečný dopad je pro Američany ještě horší. Boomers totiž přerušili jejich třináctiletou vítěznou sérii, čítající 78 zápasů! „Dali nám velkou lekci a ukázali, jak je třeba hrát na této mezinárodní úrovni,“ pravil bez vytáček trenér Popovich, který jinak vede San Antonio.

Toronto hodilo ostatním rukavici

V loňské sezoně sesadili Raptors z trůnu do té doby neohrozitelné Golden State. Nečekalo se to a v dobrém slova smyslu to zatřáslo sebevědomím, v tom dobrém slova smyslu u dalších. „V letní pauze si jistě říkají: když mohlo vyhrát pohár Toronto, tak proč bychom to nemohli dokázat my,“ přidává zajímavou myšlenku C.J. McCollum .

Před zahájením letošního ročníku se mluví minimálně o sedmi kandidátech na „svatý grál“.



A tak se americká media ptají: Je tohle nejhorší americký výběr v moderní historii? Sázkové kanceláře v zemi jim odpovídají. Po prohře s Austrálií stoupl kurz na jejich celkové vítězství na MS z 1,1 na 1,5…

Nominace týmu USA:



Rozehrávači: Joe Harris (Brooklyn), Donovan Mitchell (Utah), Marcus Smart, Kemba Walker (oba Boston), Derrick White (San Antonio), křídla: Harrison Barnes (Sacramento), Jaylen Brown, Jayson Tatum (oba Boston), Khris Middleton (Milwaukee), pivoti: Brook Lopez (Milwaukee), Mason Plumlee (Denver), Myles Turner (Indiana).