O rok později byl i u smutného pádu českého mužstva do nižší divize B. Nároďák se začal výrazně omlazovat, vedle teenagera Satoranského sbírali mezinárodní zkušenosti i další budoucí opory jako Pavel Pumprla, Jaromír Bohačík či Jan Veselý.

Výsledkově se sice baráž nepovedla a Češi se ocitli v evropském suterénu, zároveň už ale bylo znát světlo na konci tunelu. Satoranského smeče zvedaly fanoušky na pražské Folimance ze sedaček. Všem bylo jasné, že zde roste opravdová hvězda.

Uspokojení nehrozí

„Píšeme tady historii,“ hlásil Satoranský na MS v Číně po sobotní výhře nad Brazílií. Je mu 27 let a z reprezentačního zelenáče se už dávno stal lídr mužstva. Srovnání se situací českého basketu před deseti lety bije do očí. Žádný suterén, dnes hraje národní tým na vrcholné světové scéně, drží krok s Američany, ničí Turky či Brazilce a útočí na postup do čtvrtfinále.

Jistě, basketbal je kolektivní sport, ale v českém případě je motor současných úspěchů zjevný. Ostatně i reprezentační trenér Ronen Ginzburg to o víkendu řekl zcela jasně. „Rozhodl tým a tenhle chlap vedle mě,“ ukázal na Satoranského.

Je skoro neuvěřitelné, jak se rodák z pražských Vinohrad dokáže neustále zlepšovat. Rok od roku je silnější, čím dál lépe střílí, s grácií diriguje hru, hecuje své parťáky. Neskutečný zápal pro hru a touha vítězit se od jeho šestnácti let nezměnily, jen dostaly vyzrálejší podobu.

Nikdy není spokojený. „Uspokojení, v tom jsme my Češi mistři. Ale Saty atakuje všechny okolo: Co blbnete, tady se něco slaví? Chce dosáhnout na úplné maximum,“ vystihl Ginzburgův asistent Petr Czudek.

Chvála ze zámoří

„Má tu vlastnost, že ostatní hráči kolem něj se díky němu zlepšují,“ všiml si Jim Boylen, trenér Chicago Bulls. Právě v Chicagu bude Satoranský od nové sezony hrát a jeho budoucí kouč pochopitelně pozorně sleduje „Satyho“ výkony na MS. A je okouzlen.

„Nejvíc na něm miluju, že se nebojí. V NBA je spousta hráčů, kteří se něčeho bojí a je to na nich znát. Nechtějí převzít zodpovědnost. Tomáš ale ne,“ popsal Boylen pro Chicago Sun-Times.

Z hráčů všech týmů v nejlepší šestnáctce MS je Satoranský podle statistických údajů spolu s hvězdným Řekem Giannisem Antetokounmpoem nejužitečnějším borcem turnaje. Sám sice tvrdí, že na statistikách nezáleží, znamená to ale hodně. Vždyť Antetokounmpo je MVP uplynulé sezony NBA.

Kam až to dotáhne Satoranský?