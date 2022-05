„Pole dance v sobě propojuje gymnastiku, tanec a fitness a komplexně a efektivně u něj zapojujeme svaly celého těla. Výsledkem je funkční, zdravé a krásné tělo,“ vysvětluje Klepetková. Tato tanečně sportovní disciplína je podle ní zpočátku hodně náročná nejen na fyzičku, ale i proto, že se s ní pojí řada drobných bolístek.

„Je to velmi individuální, ale z tyče můžou být různé modřiny a spáleniny. Je ale jen otázkou času, než si na to tělo zvykne. Pak přicházejí výhody jako posílení celého těla nebo zvyšování flexibility,“ popisuje. I proto se pole dance vedle tanečních disciplín řadí i k fitness.

Sama Klepetková se k pole dance dostala zhruba před deseti lety. „Kolegyně v bývalé práci mě vzala na první lekci a musím říct, že to byla láska na první dotek,“ usmívá se Klepetková. Pak už šlo všechno ráz na ráz. Před šesti lety vzniklo v pražských Nuslích Trendigo.studio a započala výuka nových tanečnic.

„V současnosti už máme k dispozici tři sály, kde se netrénuje jen pole dance, ale i další lekce jako aerial hoop, stretching nebo handbalancing. Odhadem k nám dochází zhruba 150 až 200 aktivních klientů, pro které pořádáme kromě pravidelných lekcí také workshopy a další akce,“ uvádí Klepetková.

Nezáleží na věku ani postavě

Podle jejích slov je pole dance vhodný takřka pro každého. „Nezáleží na věku ani postavě. Pole dance doporučuji každému, kdo má rád výzvy, chce vyzkoušet něco nového a nehledá stereotyp v tréninku,“ říká. „Od žen přes čtyřicet let často slýchám, že už to není sport pro ně, ale opak je pravdou. Máme ve studiu i ženy přes pětapadesát let, které mají skvělé výsledky a život bez pole dance už si nedokáží představit,“ dodává.

Česká republika se má koneckonců v této disciplíně čím chlubit. Dlouhodobě má na mezinárodních soutěžích jedny z nejúspěšnějších výprav a pyšní se i několika mistryněmi světa v jednotlivých kategoriích. Úspěšná je i sama Klepetková. Ta v roce 2016 zvítězila na mistrovství republiky v kategorii dvojic s Anetou Prokopcovou.