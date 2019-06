„Můj otec boxoval. Zpočátku jsem dělal jiné sporty, ale nakonec jsem skončil u zápasu. To, co dáte do přípravy, se odrazí i v zápase. V týmovém sportu se můžete za někoho schovat, v aréně jste sám za sebe,“ svěřil se profesionální bojovník.

MMA je na vzestupu, těší se zájmu diváků. Díky medializaci a sociálním sítím začala společnost na bojové sporty nahlížet mnohem shovívavěji. „Konečně se podařilo překonat předsudek, že bojovníci jsou blázni či hlupáci, co se jen mlátí. A napomáhá tomu i propojení s konkrétními jmény a tvářemi, jako je například Karel Vémola,“ nastínil současný stav Jan Malach s tím, že sám pociťuje příliv fanoušků.

NASLOUCHÁ TĚLU

A jak vypadá život profesionálního bojovníka? „V ideálním případě podstoupím čtyři až pět zápasů za rok. Na každý mám tříměsíční přípravu, po odpočinku začínám shazovat. Je potřeba hlídat, aby neodešla svalová hmota, takže vyřadím sacharidy a jím jen maso a zeleninu. Týden před zápasem přijímám minimum kalorií a piji hodně vody, 8 až 9 litrů denně. Samotné dělání váhy je horší než zápasení,“ popsal přípravu Malach s tím, že sám nastupuje ve váhových kategoriích 70 a 77 kg.

Zápasení by se chtěl věnovat, co nejdéle to půjde. „Snažím se naslouchat svému tělu, hodně se věnuji protahování a kompenzačnímu cvičení,“ doplnil.

Ze začátku pociťoval před zápasem nervozitu, té se mu podařilo zbavit trénováním a tím, že už ví, co ho čeká. Jak sám přiznal, více zranění se odehraje při přípravě než v samotném zápase. „Dělám to, co mám nejraději. Sportuji, nemusím chodit do práce, mám vlastní řád a svobodu. Nejvíce oceňuji disciplínu, kterou člověk získá,“ svěřil se MMA fighter.

Dle jeho slov je reálné, aby se i „obyčejný“ člověk postavil do arény. „S pomocí trenéra se dokážete vypracovat z hlediska fyzičky a naučení techniky. S psychikou to je ale jinak. Řada bojovníků je fyzicky a technicky zdatná, ale nemá to v hlavě pořádně srovnané a nedosáhne takových výsledků. Na vysoké úrovni je sport hlavně o psychické stránce,“ zdůraznil Jan Malach.

Mimo zápasení se věnuje stand-up komedii a moderování akcí. „Na první pohled to nejde dohromady, ve finále to k sobě pasuje. Obě aktivity zahrnují šoumenství, i na zápase se musíte umět prodat,“ připomněl Malach. Zatímco v zahraničí obdivuje Kevina Harta, tak v Čechách oceňuje Ivu Pazderkovou alias Blbou blondýnu. „V Americe je stand-up komedie hodně populární, v San Diegu jsem se hlásil několikrát a ani jednou se na mě nedostalo. Tak jsem obvolal své známé, Jiřího Jakimu a Radka Petráše, a připravil vlastní Stand up Comedy ve Vratislavicích,“ řekl Malach, jenž nedávno moderoval například Majáles Liberec 2019.