Aleš Kisý potvrdil kvalitní formu, ve finále vrhu koulí vyrovnal své osobní maximum a vybojoval skvělé třetí místo.

"Povedlo se mi něco, na co jsem tvrdě makal celou svoji sportovní kariéru. V podstatě celých dvacet let, co závodím, se dnes zúročilo. Zároveň jsem fakt neskutečně vyčerpanej. Stálo to hrozně moc energie a času v přípravě. Teď jsem hrozně moc rád, že už je to úspěšně za mnou, a hlavně se těším domů do Česka," řekl Kisý, který je od roku 1999 ochrnutý po skoku po hlavě do vody, na webu Českého paralympijského výboru.

Již své první pokusy poslal za osmimetrovou hranici, což značilo velký příslib zisku některého z cenných kovů.

Rodák z Trutnova byl určitou část závodu ve vedení, ostatní soupeři se jeho nejdelšímu pokusu – 8,25 metrů – nemohli rovnat. Tedy jen do chvíle, dokud nenastoupili reprezentanti Ázerbájdžánu a Íránu, kteří se až zázračně dostali na delší vzdálenosti a Kisý byl bohužel oběma sportovci překonán.

Nikdo další se však před českého reprezentanta nedostal a zkušený koulař tak mohl slavit svoji první paralympijskou medaili v kariéře.

"Super, konečně je to tam. Být dvakrát čtvrtý je peklo. Už si ze mě každý dělal srandu, byl jsem Pan bramborový. Když se mě někdo na tohle zeptal, už bych ty lidi občas tloukl, ale holt je to tam a Pan bramborový končí, doufám," usmál se Kisý v rozhovoru pro Českou televizi.