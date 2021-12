Jak jste si přesto užil Vánoce?

Hráli jsme zápasy v sobotu a v neděli, proto jsme měli čtyřiadvacátého prosince ráno trénink a potom jsem si akorát nachystal takovou štědrovečerní večeři. A zavolal jsem domů všem z rodiny, abych se s nimi slyšel.

Smažené kuře na Vánoce

Co jste měl na talíři?

Kapra tady samozřejmě nemají. Koupil jsem si smažené kuře, což se tady kolem Vánoc docela jí. K tomu jsem měl bramborový salát, který je tady normálně k sehnání. Udělal jsem si to trochu vánoční. (usmívá se)

Musíte se ale v jídle hlídat, když pořád pokračujete v zápasovém režimu?

Samozřejmě. Většinu času si vařím sám a celou dobu si hlídám, co jím, abych v zápasech podával co nejlepší výkony. Tohle bylo na oběd den před zápasem, takže mi to neublížilo a navíc večeři jsem měl už normální. Bylo to úplně v pohodě, při utkání jsem to určitě necítil.

V týmu máte spoluhráče i z Ameriky. S nimi jste Vánoce řešil?

Oni je slaví zase spíš pětadvacátého, což jsme měli zápas a o den později další. Takže svátky pro nás opravdu trochu upadly.

V klubu jste tedy dárky ani přání nedostali?

Já jsem dostal dárky akorát od pár fanoušků, kteří vědí, že musíme přes svátky zůstat v Japonsku a nemůžeme letět domů za rodinou. Je to od nich milé a určitě příjemné.

Zbyl vám čas na vánoční pohádku?

Už loni jsem si o Vánocích říkal, že se podívám na Sám doma, což je můj oblíbený film s vánoční tematikou. Nakonec jsem na to zapomněl, ale pořád ho mám v počítači, tak si ho možná tentokrát pustím, když budu odpočívat po zápasech.

Svátky bez rodiny ztrácejí smysl

Co vám udělá o Vánocích největší radost?

Pro mě jsou vždycky nejvzácnější asi hovory, že můžu zavolat domů rodičům nebo sestře, všechny slyšet a vědět, že jsou v pořádku. To pro mě znamená nejvíc. Tím, že jsem pryč, tak pro mě svátky ztrácejí trochu smysl a nesoustředím se na ně tolik. Byl bych samozřejmě rád doma, ale když jsem pryč, o to míň nad tím přemýšlím a soustředím se radši na zápasy.

Berete jako dárek i ocenění českých basketbalistů jako nejlepší kolektiv v anketě Sportovec roku 2021?

Určitě jsem za to hrozně rád a myslím, že co se nám v létě povedlo, bylo opravdu super. Šlo o skvělý zážitek a přes léto jsme českému basketbalu udělali trochu lepší vizitku a i takové další ocenění určitě potěší za tu těžkou práci, co do toho vždycky dáváme. Zároveň věřím, že to může přilákat nové fanoušky i vzhledem k tomu, že nás v Praze čeká mistrovství Evropy, což bude jedna z největších akcí u nás. Věřím, že když nás přijde podpořit plná hala, půjde o nezapomenutelný zážitek.

Jak se vy osobně budete ohlížet za končícím se rokem?

Určitě v dobrém. Ta situace kvůli covidu sice nebyla opět úplně optimální, ale prostě už to takhle bylo. Když ale vezmu sezonu v Japonsku i léto s českou reprezentací, můžu tento rok hodnotit jen pozitivně.

V Japonsku hrajete druhou sezonu. Zvykl jste si už na tamější život i basketbal?

Určitě ano. Loni to pro mě bylo všechno nové, ale už během prvního roku jsem si zvykl jak na prostředí, lidi kolem, tak i na ligu a basketbal. Od prvních okamžiků se mi tady hrozně líbilo a věděl jsem, že v Japonsku chci pokračovat.

Jste prozatím nejvíc bodujícím hráčem týmu. Se svými výkony jste tedy spokojený?

Vždycky to může být o něco lepší, ale zároveň jsem rád i za minuty, které dostávám, že mi trenér věří a nechává mě hrát poměrně dlouho. Pořád hrajeme systém, který mi hodně sedí, proto je to pro mě jednodušší. Tohle všechno pomáhá k těm výsledkům, že mám dobrá čísla a můžu pomoct týmu.

Předsevzetí si nedává

Dáváte si do nového roku nějaká předsevzetí nebo cíle, kterých chcete dosáhnout?

Tím, že je nový rok, se pro mě toho moc nemění. Podle mě jde jen o změnu čísla a další den. Že bych si ale najednou řekl nějaké nové cíle? To si myslím, že ne. Snažím se dělat pořád všechno naplno, co jen můžu. A jestli je to tento, nebo příští rok, nehraje žádnou roli.

Na rozdíl od Vánoc se Nový rok v Japonsku slaví?

Ne ale jak u nás, kde se slaví jedenatřicátého večer. Tady spíš až prvního ledna, což je hlavní a významný den, kdy se rodiny sjedou a tráví čas společně.

Najdete si chvíli, abyste si k novému roku aspoň připil?

Hrajeme po víkendu znovu ve středu, což je devětadvacátého a pak až druhého a třetího ledna. Nevidím tam proto úplně čas a prostor na nějaké velké oslavy. Možná se domluvíme se spoluhráči a půjdeme na večeři.