Kuchař s Duklou v srdci. Vařil Vízkovi i Šebrlemu, chutnalo všem

Sto lidí, sto chutí. O tom by Miloslav Carvan dokázal vyprávět hodiny. Vždyť v kuchyni Dukly strávil neuvěřitelných 43 let, a tak má dobrý přehled, co prochází hvězdám žaludkem, a ví, na čem si pochutnávají olympijští vítězové. Koncem března se ale s vyvářením v ASC Dukla rozloučí. Ve třiašedesáti odchází do penze.

Miloslav Carvan, kuchař Dukly při výdeji jídla. Takhle se usmívá na každého kdo přijde na oběd. | Foto: Ivana Roháčková

A co tedy duklákům vaří? „Sportovci jsou ze soustředění zvyklí na těstoviny, rýži, drůbež a ryby, tak se orientuji spíš na českou klasiku,“ vypráví Miloslav Carvan. Na úspěšnost jídel má svůj systém. Vychází z toho, co strávníci vracejí. „Pokud naplní zbytky pětikilový kyblíček od kečupu, jsem spokojený. Když jsou ale dva, je to znamení, že něco není v pořádku.“ Pěkně atraktivní start jara. Žižkov přejel v derby Duklu Přečíst článek › Vyučil se v Praze na Letné v restauraci U Sojků. Vojákoval v Písku, ale když v pražské Dukle chyběl kuchař, byl na tři měsíce odvelený na Julisku. Dobře se najedli a výborně kopali V roce 1977 začal od nádobí. Postupně se dostal až k fotbalistům, s nimiž jezdíval na soustředění do Vonoklas. V Dukle pak zůstal nejen po zbytek vojny, ale i po ní. „No a z tří měsíců bylo najednou 43 let,“ ohlíží se kuchtík, který nepůsobil jen u fotbalistů, ale vypracoval se na šéfkuchaře střediska. Z osmdesátých let si vybavuje slavné zápasy fotbalistů s Manchesterem United nebo Barcelonou. Do Vonoklas vždycky odjel dva dny předem, aby pro Vízka a spol. všechno nachystal. Další dva dny vařil a v den zápasu odjeli společně na Julisku. Házenkář pražské Dukly Klíma: Bronz i stříbro už mám. Sbírku chci zkompletovat Přečíst článek › „Byly to nádherný časy, stadion byl vyprodaný, hrál se parádní fotbal. Kluci byli za trenéra Vejvody výborná parta. Skoro všichni prošli národním mužstvem. I když museli mít všichni stejné jídlo, dobře se najedli a pak výborně kopali.“ Šebrle před závody vynechával tatarku Dnes si sportovci v jídelně v Dejvicích vybírají z několika menu. „Záleží na každém, co smí v určité době jíst. Roman Šebrle si rád dával tatarskou omáčku, ale když měl před závody, tak ji vynechal. V tomhle je v Dukle každý profesionál,“ vypráví. Díky tomu, že nechybí při vydávání obědů, se Miloslav Carvan seznámil s celou plejádou slavných dukláků. Teď už ale „stříhá metr“ a těší se, že si v důchodu užije zahrádku, v klidu vypěstuje česnek a cibuli, těší se na vnoučata a kamarády, s nimiž hraje léta ping-pong. Hlas sportovců pomohl. Šéf Dukly zůstává ve funkci Přečíst článek › S vedením dukláckého fotbalu je ale domluvený, že jim bude v klubovně na Julisce dál připravovat občerstvení pro VIP hosty. Není divu, že se z něj za roky stal velký fanda fotbalové Dukly. „Nechybím na žádných domácích zápasech a s Günterem Bittengelem vyrážíme i na venkovní. Chodím na všechny soutěže. Ať už to byla první, druhá, nebo třetí liga. Objížděl jsem všechno. I krajský přebor, když Dukla znovu šplhala nahoru,“ vykládá o své vášni. Proplul olympijským kanálem Duklu má od dvaceti let zapsanou v srdci. Rád vzpomíná, jak jezdil s vodními slalomáři. To bylo ještě v době, kdy se nebydlelo v hotelích, ale stanovalo v kempech. „Pamatuji se, že když jsme byli jednou v Augsburgu, vyšlo to zrovna na moje narozeniny. Kluci mi natáhli vestu a šoupli mě do kanálu, takže mohu tvrdit, že jsem jediný český kuchař, který proplul olympijským kanálem od startu až do cíle,“ směje se. OBRAZEM: Vodácké hvězdy dováděly na Vltavě u náplavky Přečíst článek ›

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu

Autor: Milan Novotný