Omezující opatření dolehlo na halové sporty značnou silou a současná epidemiologická situace zatím nedává důvod k optimismu. Tým je už podruhé v karanténě – nejdřív v září a teď znovu.

„Po zápase v Lovosicích jsme měli zdravotní problémy. Všichni jsme šli na testy, a ty ukázaly šestnáct pozitivních případů.

Všechno budou muset dohánět

„Všichni kluci jsou doma, příprava úplně ustala. Nedostali ani individuální plány, protože by to nemělo smysl. Snad bychom mohli nějakým způsobem začít trénovat venku od 26. října,“ vypráví neradostně trenér Dukly Daniel Čurda.

Tréninkový výpadek bude znamenat zhoršení kondice i herních návyků. „Myslím, že úroveň půjde rapidně dolu. Fyzička a venkovní trénink je sice fajn, ale jsme halový sport, a tak myslím, že souhra a další věci se vytratí. Všechno budeme muset bohužel dohánět. A jak jsme mladý tým, tak to u nás bude asi citelnější. S tím se ale nedá nic dělat,“ krčil rameny.

Kdy by se mohla znovu rozjet extraliga, se dá těžko odhadovat. „Do 3. listopadu platí nouzový stav a nejde ani trénovat v hale. Kdyby to pak bylo možné, potřebovali bychom minimálně dva týdny, abychom se vrátili do určité formy a mohli začít hrát,“ odhaduje. „Mohlo by to být v půlce listopadu, ale nevím, nevím. Situace se nelepší. Restrikce pokračují.“

Zatím úplně v nedohlednu je vystoupení Dukly v pohárové Evropě. Byla zařazená do 3. kola Poháru EHF. To by se mělo hrát až v prosinci. „Ještě ale neproběhlo druhé kolo, a tak ani neznáme soupeře. Těžko říct, jak to bude,“ přemítá Čurda.

Před přerušením nejvyšší domácí soutěže Dukla zůstala trochu za očekáváním. Bilance z pěti zápasů 1–2–2 a osmé místo se ziskem čtyř bodů není pro slavný klub lichotivá.

Tým z Ruzyně ovšem letos po odchodu některých opor vsadil na mládí a zatím je to při konfrontacích s vyspělejšími týmy znát. „Bodů jsme chtěli získat víc. Spokojenější bych byl, kdyby jich bylo šest. Měli jsme dobře rozehrané zápasy v Jičíně a v Lovosicích, ale přišly výpadky, ztratili jsme náskok a byly z toho remízy. Za poslední roky máme suverénně nejmladší tým,“ říká trenér.

Ze zkušených hráčů zůstal v kádru jen brankář Tomáš Petržala a David Šůstek na spojce. Další opora Jakub Sviták není po operaci kolena ještě k dispozici. „Většina základní sestavy je extrémně mladá a máme problém udržet výkonnost po celý zápas,“ upozorňuje Čurda.

Mladá sestava potřebuje čas

Podle něj se extraliga hodně vyrovnala. Elitní čtyřka z minulého ročníku kromě Dukly i Plzeň, Karviná a Zubří oslabila, naopak se dařilo Kopřivnici, Frýdku-Místku nebo Lovosicím.

„Pořadí se může hodně měnit. Mít o dva body víc, nebylo by to na mladý mančaft, v němž se v základu na důležitých postech pohybují kluci pod dvacet lety, zlý,“ chválí. „S mladými kluky je ale potřeba pravidelně a pečlivě pracovat. Je jasné, že to bude nějaký čas trvat,“ dodává Dan Čurda.