Nástupcem bývalého předního československého trojskokana se stal Pavel Benc, který uspěl ve výběrovém řízení vyhlášeném v červenci ministerstvem obrany, do kterého se přihlásilo pět vojáků z povolání.

Dukla dosáhla pod velením Jaroslava Priščáka řady významných sportovních úspěchů. Od roku 2001, co šéfoval armádnímu sportu, přivezli dukláci z olympijských her 33 medailí z celkových 66 získaných českými olympioniky.

Sedmapadesátiletý Pavel Benc je dlouholetým příslušníkem Dukly. Má za sebou úspěšnou kariéru reprezentanta v běžeckém lyžování a posléze člena vedení lyžařského oddílu Dukla Liberec. Jeho největším sportovním úspěchem je účast ve štafetě, která na ZOH v Calgary v roce 1988 vybojovala historický bronz.

Priščák měl ve funkci skončit již dřív, protože mu v únoru vypršel vojenský závazek a služební poměr. Na ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) se ale obrátili sportovci a trenéři Dukly včetně světové rekordmanky v oštěpu Barbory Špotákové nebo bývalého moderního pětibojaře a trenéra Dukly Davida Svobody.

V dopise ministra žádali, aby Priščák mohl Duklu vést až do konce olympijských her v Tokiu, kterých se měla řada sportovců Dukly zúčastnit. Sportovci by jinak podle nich mohli být v přípravě na olympijské soutěže znejistěni.

Metnar se proto rozhodl post ředitele Dukly zcivilnit a jeho velením do konce září pověřil nadále Priščáka. Olympiáda byla nakonec kvůli pandemii koronaviru odložena a ministr rozhodl, že na postu šéfa Dukly má být voják.