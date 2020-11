Vláda restart profesionálních sportovních soutěží schválila v pondělí, od středy mohly řídící orgány soutěží žádat o výjimku. Tu má zatím schválenou jen první a druhá fotbalová liga. Nejvyšší soutěž se opět rozběhne dnešní předehrávkou 7. ligového kola, v němž Jablonec přivítá Brno.

Ligová fotbalová asociace (LFA) má ve výjimce nově povinnost testovat nejdříve 48 hodin před výkopem, zatímco dosud to bylo 72 hodin. To podle předsedy LFA Dušana Svobody může způsobit logistické komplikace. Mohlo by se to ale změnit, protože Hnilička informoval, že se plošně schválila platnost testů 72 hodin.

SKVĚLÁ ZPRÁVA! Pro všechny profesionální soutěže je nastaveno, že sportovci budou testovaní max. 2x v týdnu, i když budou mít 3 zápasy. K tomu se navíc schválilo, že platnost testu je 72 hodin. Děkuji @ZdravkoOnline za přístup při vyjednávání ✔️ pic.twitter.com/ggF1BqbybU — Milan Hnilička (@MilanHnilicka) November 6, 2020

Výjimku obdržela i hokejová extraliga, která se rozjede v sobotu. Právě její zástupci upozorňovali, že vzhledem k nabité termínové listině by bylo velmi obtížné zajistit testování před každým zápasem. V případě, že klub sehraje během kalendářního týdne tři a více utkání, stačí testovat v pondělí a ve čtvrtek.



Ve fotbale ani v hokeji nově nebude povinnost testovat hráče, kteří v posledních 90 dnech prodělali nákazu koronavirem. To by mělo výrazně ulehčit situaci hokejovým klubům, neboť vedení Českého svazu ledního hokeje v minulých dnech argumentovalo, že již téměř 80 procent extraligových hráčů koronavirové onemocnění prodělalo.

Rozdíly v obsahu výjimek

Své profesionální soutěže chtějí restartovat i halové míčové sporty. Házenkářský svaz chce nejvyšší soutěže mužů a žen obnovit příští víkend. Ve stejném termínu by chtěla začít volejbalová extraliga mužů, ženská nejvyšší soutěž by měla navázat o týden později. Basketbalisté chtějí začít 16. listopadu, ženy o čtyři dny později. Podmínky pro každou soutěž se mohou mírně lišit podle obsahu výjimek, které schvaluje hlavní hygienička Jarmila Rážová.

Ta na tiskové konferenci k vývoji epidemie v Česku uvedla, že po fotbale další výjimky podepíše ještě dnes. "Podle toho, jak svazy předloží zpracované podklady, aby to splnilo hygienické požadavky," doplnila. Ministr zdravotnictví Jan Blatný podotkl, že se dodržování nastavených pravidel bude kontrolovat.